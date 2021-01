Escasa oferta de estrenos de series para este febrero, salvada por Netflix y Disney +

'Los Bridgerton' y, en especial, Regé-Jean Page, que interpreta a uno de los protagonistas de la novela de Julia Quinn que Netflix ha adaptado, han dado mucho que hablar durante el mes de enero. ¿Logrará alguno de los estrenos que se esperan para febrero la misma acogida? No son muchos por el momento, apenas siete. De hecho, las plataformas que llegan con mayor número de propuestas son Netflix y Disney + Star, y ambas cuentan con apenas tres, y la oferta se cierra con otra propuesta de Movistar +. Te contamos un poco de cada uno de ellos para que vayas apuntando en el calendario los que no te quieras perder.

2 de febrero: 'Firefly Lane' (Netflix)



No es posible entender la vida de Kate sin la de Tully, y viceversa. ambas están muy unidas desde la infancia, cuando se prometieron ser amigas para siempre. Pero a pesar de que juntas han pasado por buenos y malos momentos, un a traición separará sus caminos, tal vez, para siempre.

3 de febrero: 'Devils' (Movistar +)

Massimo es un comerciante italiano a quien su fama en los negocios le precede que se ve envuelto en un escándalo que sacude su carrera profesional y mancha el nombre de su familia. Mientras Massimo trata de descubrir cómo ha llegado a esa situación, descubre junto a una periodista que Dominic Morgan, el director general de un banco para el que trabaja y quien le ha dado la espalda tras el escándalo también tiene asuntos de gran envergadura que atender. La situación dejará a Massimo en una encrucijada: tendrá que decidir si ir con o contra Morgan.

15 de febrero: 'En los boxes' (Netflix)

No será fácil para un grupo de jóvenes expertos en tecnología convencer al jefe del equipo técnico de un taller de NASCAR de los cambios que se avecinan. Pero para ello han sido contratados: para modernizar el equipo.

19 de febrero: 'Tribus de Europa' (Netflix)

Año 2070. Tras el apocalipsis, tres hermanos tratan de sobrevivir en una Europa reducida a pequeños núcleos organizados en microestados.

23 de febrero: 'Big Sky' (Disney + Star)

Dos hermanas han sido secuestradas por un camionero cerca de Montana y serán una ex policía y una detective privada quienes traten de seguir sus pasos para rescatarlas. Pero pronto descubrirán que aquellas hermanas no son las únicas desaparecidas, y que no tienen mucho tiempo si quieren encontrarlas con vida.

23 de febrero: 'Love, Victor' (Disney + Star)

¿Recuerdas 'Con amor, Simon'? Pues si esta sería la cara 'B' de esta cinta. Una serie basada en dicha película, en la que Víctor, un adolescente que acaba de llegar al instituto Creekwood, se apoyará en Simon para poder entender cómo está cambiando su vida.

23 de febrero: 'Helstrom' (Disney + Star)

No pudo llegar en 2020 y lo hace ahora, en 2021. Aunque Daimon y Ana Helstrom son hijos de un asesino en serie, ellos deciden utilizar sus poderes con otro fin: perseguir la maldad en el mundo.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.