Samsung S21 Ultra: un móvil excesivo

Enorme, carismático, elegante, rápido, pesado, potente, fotogénico, detallista, completo, inabarcable... en definitiva: excesivo. Estas son solo algunas de las características del mejor móvil que Samsung ha creado nunca. El S21 Ultra es un alarde de músculo por parte del fabricante coreano, que no ha privado de casi nada a su buque insignia para este 2021.

Son tantos los aciertos, que empezaremos con los fallos. El Ultra es un teléfono enorme, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Tiene un panel de 6,8 pulgadas que hace solo unos años hubiéramos llamado ‘minitablet’. Su grosor es de 8,9 milímetros y su peso de 227 gramos, dimensiones muy similares a las de su archienemigo, el iPhone 12 Pro Max, que hacen que usarlo con una sola mano sea tedioso.

Otro parecido con Apple es que Samsung no ha incluido el cargador en la caja, por lo que el usuario tendrá que aprovechar alguno que tenga por casa o comprarlo por separado. Los fabricantes aseguran que lo hacen por el medio ambiente, pero a nadie se le escapa que les supone un ahorro y también un beneficio si el usuario acaba comprándose el cargador oficial por 30 euros extra.

Además, la carga ‘rápida’ de 25 vatios del Galaxy S21 Ultra sigue estando muy por detrás de teléfonos que cuestan cuatro veces menos y se cargan el doble de rápido. Este titán de 5.000 mAh tarda algo más de una hora en llenar al 100% su depósito por cable y bastante más de forma inalámbrica.

Los Galaxy Buds Pro son el compañero perfecto para el S21 Ultra Heraldo.es

Por lo demás –si el usuario se puede permitir los 1250 euros que cuesta– el S21 Ultra es el mejor móvil que se puede comprar hoy en día. Su pantalla es simplemente perfecta, tanto por su calidad como por la velocidad de respuesta y de su tasa de refresco variable de hasta 120 hertzios. Tiene la curvatura adecuada en los bordes para potenciar un diseño realmente todopantalla que roza el 100% del frontal del teléfono sin que manejarlo sea incómodo.

El Exynos 2100 es un procesador rápido y, sobre todo, más eficiente que su predecesor. El S21 Ultra es capaz de todo hoy y lo será en los próximos años. Tiene conectividad 5G y su potencia, sumada a un ‘software’ bien optimizado y una pantalla única, lo dotan de una fluidez extrema.

La batería no es la mejor del mercado y, como ya hemos visto, la carga ‘rápida’ no es su principal virtud. Desde el explosivo desastre del Note 9, Samsung se volvió extremadamente conservador en este apartado. Pero el S21 Ultra es capaz de llegar al final del día incluso en las jornadas más exigentes, con 7 horas y media de pantalla y hasta 24 horas de uso combinado, si no le damos mucha caña. Además, cuenta con carga inalámbrica inversa para ceder energía a ‘gadgets’ como los nuevos Buds Pro.

En el apartadofotográfico el S21 Ultra también es una auténtica bestia. Sobre la base del S20 Ultra y, prácticamente calcando sus especificaciones, Samsung ha mejorado el rendimiento de los sensores y su velocidad. La cámara principal del 108 Mpx ofrece mejores resultados, con colores más naturales, y es más rápida y fiable. El gran angular es una delicia y los zooms de 10 y 30 aumentos dan un resultado excelente, con muy buena estabilización.

La gama S21 está disponible en diferentes tamaños y colores Heraldo.es

De nuevo, el zoom híbrido x100 es más una curiosidad que una herramienta útil y las fotos que ofrece no pasan de ser un pastiche de píxeles que nos hacen soñar con ser paparazzis. Y algo parecido pasa con el vídeo: capaz de grabar en 8K, dónde realmente se luce este móvil es en el 4K a 60 fps.

Por su parte, la cámara para selfis de 40 Mpx sorprende tanto por su pequeño tamaño como por su gran resultado, más natural y nítida que en años anteriores.

Mucho más que un móvil

El S21 Ultra es un terminal con todos los extras: resistencia al agua IP68, bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, carga inalámbrica inversa... y además, cuenta con Samsung Dex para convertir el móvil en un PC sin necesidad de cables.

Este es el segundo año sin conector de auriculares y el primero sin lector de tarjetas Micro SD y, tal vez para compensar, Samsung ha añadido compatibilidad con el S-Pen, aunque hay que comprarlo a parte. Viene en un pack con una funda para llevarlo, ya que al contrario de lo que pasa con el Note, el Ultra no tiene espacio para guardarlo en el propio teléfono.