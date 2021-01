Javier Ramón: "La poesía me deja existir al borde de la locura"

Cuál es el primer libro, o los primeros libros, que le cambiaron la vida?

Las lecturas de adolescente fueron muy diversas, mi profesor de filosofía me introdujo en el existencialismo francés. Me prestó las ‘Obras Completas’ de Sartre, de allí pasé a Camus; ‘La peste’, ‘El extranjero’, ‘El mito de Sísifo’; Nietzsche, ‘Así habló Zaratustra’, el ‘Ulises’ de James Joyce; ‘Esperando a Godot’ de Ionesco, Kafka, ‘Poeta en Nueva York’de García Lorca, ‘Anábasis’ de Saint-John Perse, ‘Las flores del mal’ de Charles Baudelaire, ‘Dignum est y otros poemas’ de Odisseas Elytis, ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’ de Pablo Neruda; ‘Huesos de sepia de Eugenio Montale’.

Tiraba usted por elevación.

Además de los clásicos, Homero, Sófocles, Esquilo. En una entrevista en ‘Paris Review’ (2000), Hill, cuya obra acaba de ser publicada en España, defendió el derecho de los poetas a ser difíciles como forma de resistencia contra las simplificaciones humillantes e interesadas impuestas por los “maestros of world”.

¿Y el libro que le reveló los poderes de la literatura?

‘Hojas de hierba’ de Walt Whitman.

¿Los poetas de su vida?

Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, César Vallejo, García Lorca y Antonio Gamoneda

¿Qué libros lo acompañan siempre, o casi siempre?

‘La tierra baldía’ de T. S. Eliot y ‘Esta luz’, la poesía reunida de Antonio Gamoneda.

¿Qué busca en la literatura, en la que escribe y en la que lee?

Me busco a mí mismo, busco fragmentos, indicios de mi paso por el mundo, para saber cómo existo realmente, entender algo en este caos que es la vida, la belleza que no es sino el principio de lo terrible, el abandono, la desaparición, el amor.

¿El inicio que más le conmovió o le conmueve?

La primera de las 'Elegías de Duino' de Rainer Maria Rilke.

¿Y el final?

Un soneto de Quevedo.

¿Tiene un personaje favorito de ficción? ¿O varios?

Madame Bovary, Pedro Páramo, El inspector Javert, Gregorio Samsa, Gilgamesh

¿Puede ser la poesía una forma de locura? Pienso en Hölderlin, en Pound, en Panero...

La poesía es muchas veces producto de un estado alterado de conciencia, significa situarse fuera de… en un ángulo inusual desde el que ver el mundo y conectar con la naturaleza muy cercana a la locura Muchos poetas sufren melancolía o psicosis. Es el precio de su capacidad creativa, del pensamiento divergente. Hay algo de chamanismo y la poesía tiene al mismo tiempo un poder curativo.

¿Qué poemarios o novelas o ensayos rescataría del olvido?

‘Himnos a la noche’ de Novalis, ‘Poesía completa’ de Georg Trakl y ‘Locus Solus’ de Raymond Roussel,

¿Cuál es el libro (o libros) de su biblioteca que tiene para usted una historia especial?

Uno de Gamoneda ilustrado por Juan Carlos Mestre.

¿Ha hecho más locuras por amor o por la literatura?

Creo que más por amor.

¿Dónde lee, en qué soporte, en qué momentos al día?

Prefiero el libro físico, me encantan los olores de los libros, su belleza cuando están bien diseñados, tenerlos en las manos, acariciarlos. Pero no siempre puedo y no me importa cualquier soporte si el contenido merece la pena

¿En qué consiste leer?

En abrir puertas, entrar en otros mundos, viajar, pecar, infringir la ley, ser otro.

¿Cómo definiría ‘Avanza el olvido’ (Pregunta), su último poemario?

Es la descripción de la demencia, el olvido; la belleza de sus procesos internos. La fragmentación de la identidad a través de capas y capas de recuerdos que forman la estructura del yo. Es un tratado simbolista de la pérdida de la identidad, una visión onírica de la desaparición del lenguaje, de la emoción asociada al lenguaje, de la conciencia. Todas las brújulas acaban llenándose de agua para no señalar ya ninguna dirección.

¿Le sirve todo al poeta?

‘Avanza el olvido’ es un homicidio premeditado donde utilizo todo tipo de materiales desde la mitología clásica hasta las leyendas nórdicas y japonesas, pues todo tiene un sentido, mostrar como el naufragio de la memoria es un proceso desoladoramente descriptible, de una belleza terrible.

Impresiona ver cómo se puede borrar todo en la cabeza. ¿Lo ve a menudo?

Desgraciadamente muy a menudo, y la indefensión que produce es muy dolorosa y extenuante

¿Hay en tus libros una inclinación a la oscuridad o es más bien tu forma de explorar lo enigmático?

Geoffrey Hill defendió el derecho de los poetas a ser difíciles usando la oscuridad como arma contra las simplificaciones humillantes e interesadas impuestas. Admiro mucho a Hill, creo que el mundo es confuso y caótico, el lenguaje a veces no alcanza a describir lo que la musicalidad del texto apenas esboza o intuye.

¿Por qué usa aquí la prosa y el verso, cómo se maneja en esa convivencia?

Por el carácter más o menos rítmico de la estructura que se impone de una manera automática, pero que marca como el recitativo y el aria un discurso musical, más o menos lírico.

¿Por qué escribe poesía?

Creo que la poesía me escribe a mí, me lee, circula por mi sangre, es una cualidad que como a los peces les permite sumergirse en la oscuridad del mar y respirar por branquias, a mi me deja existir al borde de la locura.