Carmen Posadas: "En mis novelas hay unas gotas de negrura por ahí. Somos capaces de lo mejor y lo peor"

El Teatro Principal, con todas las prevenciones ante la covid, alcanzó casi el aforo permitido para acoger la entrega de premios del VIII Festival de Aragón Negro (FAN). Se oyeron todo tipo de frases: se aludió a él como "el festival cultural más importante de esta gran tierra", dijo la responsable de Estrategia Jana Catalán, y la vicealcaldesa Sara Fernández recordó que "la cultura nos salva", y también apreció que "el FAN no deja de evolucionar" y que ya forma parte por derecho propio de la "agenda cultural de nuestra ciudad".

Juan Bolea, el director del FAN, ejerció de maestro de ceremonias y fue presentando a los invitados y a los artistas que amenizaron la velada. Acudieron, además, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte Felipe Faci, la rectora de la Universidad de San Jorge, Berta Sáez, y un vasto elenco de representantes de patrocinadores y ayuntamientos.

Berna González Harbour fue la primera en recibir un homenaje y una foto de Mar Fanlo. Construyó una metáfora en torno al a idea de que un libro es como un bebé que a veces se despierta. El suyo, ‘El sueño de la razón’ (Destino), protagonizado por la comisaria Ruiz, tiene a Goya como a uno de sus protagonistas. Dijo que le producía una emoción especial, tras recibir "esa suerte de Nobel castellano de la novela negra que es el premio Dashiell Hammett", este homenaje de Zaragoza por ese vínculo entre el artista de Fuendetodos y la ciudad. "Mi comisaria y otras comisarias aportan el mundo real. Esa es su mirada: un mundo real que ya es distinto porque el mundo ha cambiado mucho y la mujer se ha incorporado casi del todo", valoró.

Lluís Llort ganó el I premio Paco Camarasa con ‘Herencias colaterales’ (Alrevés) y recordó que el propio librero de Negra y Criminal, ya fallecido, recomendó en 2015 la traducción del original en catalán a RBA. "Así siento que se cierra un círculo", explicó.

Manuel Marlasca recibiendo su premio Francisco Jiménez

El periodista Manuel Marlasca recibió el premio Uno de los Nuestros. "Me hace mucha ilusión este premio. Ya estuve el año pasado en Calamocha y en Fuentes de Ebro, y me pareció una experiencia única. Única. Llevar la cultura y llevar a los autores a rincones donde jamás llegarían de otra manera me parece una idea brillantísima y me parece muy útil para el público, pero también para nosotros. Es el mejor festival en el que yo he participado". Y se retrató como "un periodista que investiga, un autor de no ficción".

El gran momento, el premio de Honor del FAN, fue para Carmen Posadas, autora de trece novelas. En el ‘photocall’, Juan Bolea dijo de ella que "era la escritora española más leída en todo el mundo". Bolea y la premiada mantuvieron un diálogo. Carmen Posadas confesó: "No me esperaba este premio. Es una maravillosa sorpresa, he venido muchas veces al FAN y de repente convertirme en una de las premiadas ha sido extraordinario". Reconoció que no es una autora propiamente de novela negra: "En todas mis novelas, incluso en las novelas históricas, yo siempre pongo unas gotas de novela negra. Me gusta mucho, tiene que ver con la naturaleza humana, somos capaces de todo lo mejor pero también de todo lo peor. En mis ficciones siempre hay unas gotitas de negrura por ahí".

Hubo más cosas: Rosa Masip y el guitarrista Josete Ordóñez cantaron poemas de Raquel Lanseros y Marta Robles, bailaron los alumnos de Bailarán Art Academy, y la actriz y directora teatral Blanca Resano leyó un manifiesto sobre ‘Cultura y Salud’, un tema recurrente toda la noche.