Pilar Palomero: "Los reconocimientos, en lugar de meterme presión, me dan fuerza"

Los productores, parte fundamental de la industria del cine, han dictaminado que una ópera prima, la suya, fue la mejor película española del año pasado. No es habitual.

Ha sido una sorpresa. Es un reconocimiento que me llena de un orgullo increíble, porque es muy complicado que pase. Es una ópera prima y son unos premios tan importantes como los Forqué.

La gala del sábado por la noche, como casi todo en los últimos tiempos, estuvo muy condicionada por la pandemia. ¿Cómo fue vivirla en el patio de butacas?

Fue muy emocionante. Seguimos a rajatabla el protocolo covid que nos habían marcado, porque es lo que nos toca asumir ahora, que no es momento de socializar, pero eso no le quitó emoción. Organizaron una gala muy bonita en la que los premios los entregaba un profesional de la industria y una persona trabajadora en primera línea contra la pandemia. A todos se nos puso la piel de gallina en más de una ocasión.

¿Quién mantuvo más el temple, usted o Andrea Fandos (la protagonista de ‘Las niñas’ y candidata al premio a mejor actriz, también zaragozana y de 12 años)?

No sabría decir. Estábamos las dos y todo el equipo que nos acompañó con una ilusión tremenda, aunque felices desde el principio. Ha sido maravilloso recibir el premio pero ya nos sentíamos premiadas con la nominación.

Hace un año se anunciaba que la Berlinale estrenaría ‘Las niñas’. Fue pocas semanas antes de que se declarara la pandemia y tomáramos conciencia de lo que se nos venía encima. El mundo era otro. Una vez asimilado lo mucho que está pasando, ¿qué películas pueden salir de estos tiempos?

Necesitamos más tiempo para saber cómo nos afectará. Ahora estamos todos con las energías y la ilusión puestas en que esto acabe pronto. A la hora de escribir un guión, de contar las historias, esa esperanza está reflejada.

El circuito del cine también era otro muy distinto hace un año. ¿Se siente cómoda en el imperio actual de las plataformas, donde las salas pierden terreno y lo ganan las pantallas caseras?

Como directora, lo que deseo es que ‘Las niñas’ y las próximas películas que me gustaría hacer las vea el mayor número de gente posible. Al final, hacer una película es un acto de comunicación, un intento de conectar con un público. Yo estoy enamorada del cine, me apasiona entrar a una sala y toda la liturgia que acompaña la experiencia cinematográfica, pero también veo muchísimas películas y series en plataformas. No creo que sean excluyentes.

En Zaragoza están cerrando, y de forma acelerada, los multicines de los centros comerciales. ¿Confía en que el cine como el suyo, de autor, seguirá hallando refugio en las salas del centro de las ciudades?

Siempre va a haber gente que, como yo, quiere disfrutar de las películas en pantalla grande. El cine, aparte de una pasión, es mi profesión y, obviamente, me encantaría ver las salas llenas. No puedo desear otra cosa, pero tiene que escampar antes. La industria del cine, como otras, está sufriendo mucho. Nos está afectando esta incertidumbre y el miedo que conlleva.

Trabaja en una nueva película, sobre la maternidad en mujeres jóvenes. ¿Cómo va el proceso? ¿Hay más presión ahora que los focos están puestos sobre usted?

En realidad, no, porque es un proyecto que ya desarrollábamos antes de que se estrenara ‘Las niñas’. La primera versión del guión la escribí durante el confinamiento, sin ninguna presión. Tengo este proyecto y muchos otros que espero poder hacer. Tengo tantas ganas y llevo tantos años preparándome, luchando por llegar a hacer cine, que todo lo que está sucediendo, en lugar de presión, me provoca más ganas y más ilusión por seguir, me da fuerza.

¿Será también una película, la próxima, con equipo y localizaciones aragoneses?

Seguramente, sí, porque hay profesionales con los que quiero seguir trabajando siempre. Y me gusta rodar en lugares que conozco, donde me siento cómoda. El pueblo de mi familia, en Tarragona, es Horta de Sant Joan, muy pegadito al Matarraña. Es una zona que me encanta y me encantaría llevar una parte del rodaje allí.

Con ‘Las niñas’ acumula candidaturas en los principales premios del cine español. Los más importantes de todos, los Goya, anuncian hoy sus nominaciones. ¿Cómo vive las vísperas?

La verdad es que, como iba a ser el lunes pasado y no se pudo hacer por el temporal, llegamos con toda la resaca emocional del sábado, sin mucho tiempo para pensar. Aunque claro que tengo mucha ilusión y nervios. A ver qué sucede. Insisto, y lo repito casi como un mantra, en que todo lo que ha sucedido con ‘Las niñas’ ha sido tan increíble que ya estamos felices. Lo que ocurra en las nominaciones de los Goya lo recibiremos con alegría, sea lo que sea.