Un animado guiño a Aragón y a los cineastas aragoneses en los Forqué

El zaragozano José María Forqué, director y guionista de cine, da nombre a los premios que se celebraron este sábado en Madrid. Una edición, la 26, en la que 'Las niñas' de la aragonesa Pilar Palomero fue considerado el mejor largometraje de ficción o animación. Además, 'Antidisturbios', con guión de la zaragozana Isabel Peña, inauguró el galardón de la categoría de series. No solo eso, el sello aragonés también estuvo en 'Uno para todos', filme rodado en Caspe que recibió el premio al cine y educación en valores.

Hacia el final de la gala, se hizo un guiño a la historia del cine español. "Llevamos 123 años de recorrido en el cine español y hace 150 nacía un gran pionero del cine: Segundo de Chomón", dijo la actriz Aitana Sánchez-Gijón sobre el escenario. Ese turolense, nacido en Teruel capital en 1871, se señaló como uno de los "padres del cine" de este país. El actor Miguel Ángel Silvestre, que también hizo de maestro de ceremonias, recordó que se cumplía un siglo del nacimiento de otros "dos grandes", Fernando Fernán Gómez y Luis García Berlanga.

"En nuestro país nació con el cortometraje mudo 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza'"

Dieron paso a una producción audiovisual del canario Pablo Morales de los Ríos, que Sánchez-Gijón denominó un "viaje gráfico" por la historia del cine español. "En nuestro país nació con el cortometraje mudo 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza'", comenzó el vídeo que hacía mención a la obra dirigida y producida por el zaragozano Eduardo Jimeno Correas en 1897.

Fotograma del vídeo de Morales de los Ríos, emitido en los Premios Forqué. Rtve.es

No fue el único guiño a Aragón. "Atrás quedaban ya trabajos como 'El hotel eléctrico', de Segundo de Chomón, uno de los genios del cine fantástico, la animación 'stop motion' y los efectos especiales", una película de 1908. No faltó una mención especial al calandino Luis Buñuel, primer director español en conseguir el Óscar a la mejor película de habla no inglesa. "Poco después, Luis Buñuel rodaba el primer film surrealista, 'Un perro andaluz', con y un tal Salvador Dalí", se comentó en la animación.

Fotograma del vídeo de Morales de los Ríos, emitido en los Premios Forqué. Rtve.es

El talento de Sara Montiel, la belleza de Carmen Sevilla, el arte de Lola Flores y los ritmos de Marisol dieron paso a los años sesenta. "Son también tiempos de comedia 'made in Spain' y Alfredo Landa, Toni Leblanc, Lina Morgan José Luis López Vázquez o Gracita Morales nos llevaban en los sesenta de viaje por los cines españoles llorando de la risa". En ese dos caballos, donde estaban representados algunos de los cómicos que dejaron su huella en la segunda mitad del siglo pasado, más de uno echó de menos al turiasonense Paco Martínez Soria.

Fotograma del vídeo de Morales de los Ríos, emitido en los Premios Forqué. Rtve.es

Tampoco faltó Conchita Velasco, 'la chica yeyé', a quien Andrés Pajares y el zaragozano Fernando Esteso le arrebataron el vestido para dejarla en paños menores: "Asomaba el destape y los setenta". "Por aquel entonces -continuó el vídeo, allanando el camino a otras menciones aragonesas- Carlos Saura 'Criaba cuervos', Luis Buñuel rodaba su 'Oscuro objeto del deseo' y Chicho Ibáñez Serrador nos seguía contando sus 'Historias para no dormir'". El oscense Carlos Saura, recibió en 2018 la Medalla de Oro de la XXIII edición de los Premios José María Forqué, que, por cierto, se celebraron en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde acudió con su inseparable cámara de fotos colgada del cuello.