Isabel Pantoja medita iniciar una nueva vida en México

Isabel Pantoja estaría planeando poner tierra de por medio para empezar una vida nueva y zanjar así los conflictos que sus hijos acaban dirimiendo en la pequeña pantalla y a ser posible en horario de máxima audiencia. Más allá de una posible entrevista en Telecinco para dar su versión de los últimos enfrentamientos familiares y sus proyectos laborales, la mente de la tonadillera parece estar ya en el futuro a medio plazo, un futuro que a tenor de las últimas noticias tendría a los mariachis como banda sonora.

Y es que México, con el que tiene intensos lazos emocionales, sería el país escogido por Isabel para comenzar de cero una vez que le falte su madre, doña Ana, enferma desde hace tiempo y con edad ya muy avanzada. Al menos eso es lo que planteó hace unos días la periodista Beatriz Cortázar. «Isabel tiene clarísimo que el día que su madre no esté, ella y Agustín cogen las maletas, venden todo lo que tengan que vender y dicen: '¡Ahí os quedáis!'», apuntó. Compañía no le faltaría en el país azteca, añadió además la periodista, ya que tiene mucha amistad con la también artista Mariana Seoane, una «Jennifer Lopez azteca» a la que conoció a través de Juan Gabriel -autor de las grandes canciones de Isabel- y cuya familia la adora y ha venido en varias ocasiones a España para alojarse en casa de la tonadillera.

La cantante lleva meses recluida en Cantora, la finca gaditana que heredó de Paquirri. Su vida transcurre pegada a su progenitora, de 89 años, de la que no se separa porque es la única persona con la que quiere estar en estos momentos. Son los amigos los que se desplazan a verla hasta este rincón de la sierra cercano a Jerez, como desvelaron Kiko Rivera e Isa Pantoja en plena bronca con su madre. Desde allí ha asistido a la polémica exclusiva de Kiko desvelando supuestas irregularidades con la herencia de su padre, o las reconciliaciones de ambos hermanos retransmitidas en redes sociales. No ha abierto la boca, si acaso para decirles a ambos, a través de terceros, que ya no les considera de su familia, como se han encargado de difundir los afectados.

Ante tal panorama, y con una carrera que no termina de remontar el vuelo desde que salió de prisión en 2016, el exilio dorado se le antoja como la mejor opción. En estos últimos años no ha podido realizar giras por Latinoamérica, donde es idolatrada, por problemas con su visado, ya que es necesario no tener antecedentes penales. Y éstos han quedado ya completamente anulados dado el tiempo transcurrido desde el fin de la condena.

Además de los conciertos, ha participado en diversos programas de televisión, ya sea como protagonista o como jurado en 'talents shows'. Pero su vida ha estado más expuesta que nunca, especialmente en las últimas semanas tras las acusaciones de Kiko a finales del pasado año, que habrían sido el detonante para este giro radical a su vida.