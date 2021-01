María Galiana llevada en volandas por la UME en plena nevada en Madrid

A su llegada a la estación de Atocha, María Galiana fue llevada en volandas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta su hotel ante la intensa nevada acontecida en la capital, así lo ha contado este martes en la rueda de prensa de presentación de 'Cuéntame' el actor Imanol Arias.

"A ella todo el mundo la quiere porque ella es Herminia", comentaba entre risas el actor, quien junto a sus compañeros de reparto presentaba este martes en rueda de prensa virtual la temporada 21 de la serie 'Cuéntame cómo pasó'.

La actriz María Galiana viajaba desde su Sevilla natal a Madrid en AVE cuando se encontró, a su llegada a la capital, que no podía irse a casa porque esta estaba "incomunicada", según contaba Arias, quien explicaba que fueron miembros de la UME los que ayudaron a la actriz a llegar a su hotel.

"Ayer María Galiana llegó en AVE, a Madrid. Había una nevada inmensa. No podía ir a su casa porque su casa estaba incomunicada, entonces decidió hospedarse en un hotel. ¿Quién la llevo? La UME, a la sillita de la reina", relataba el actor que da vida a Antonio Alcántara en "Cuéntame".

"La cruzaron todas las estatuas gordas esas que hay, la calle y la dejaron allí, en el 'Only You', a ella como una señora. Porque a ella no le echa bronca nadie, a ella todo el mundo la quiere porque ella es Herminia de 'Cuéntame'".