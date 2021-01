Stadia, los videojuegos sin videoconsola

Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, Google juega con videoconsolas en la nube. Stadia es el sueño de jugar a videojuegos sin videoconsola hecho realidad. Los juegos se ejecutan en servidores remotos que envían la imagen al usuario y reciben los movimientos emitidos por el mando en una fracción de segundo. Esto permite jugar a títulos hasta ahora solo disponibles para consolas de última generación y ordenadores 'gaming' que cuestan miles de euros, en cualquier móvil, tableta o PC que apenas cuesten unos cientos.

Para empezar a jugar a Stadia ni siquiera es necesario comprar ningún 'hardware'. Basta con suscribirse por 10 euros al mes para disfrutar de un catálogo seleccionado de juegos ('Hitman', 'Destiny', 'F1 2020'...), o comprar directamente el título al que queremos jugar. La 'app' de Stadia está disponible para móviles y tabletas con iOS y Android (consultar compatibilidad) y el sistema también se puede ejecutar en cualquier ordenador con el navegador Google Chrome. Para controlar el juego podremos usar mandos de PlayStation y Xbox o un teclado y ratón tradicional. La única limitación de esta forma de jugar la pone, por un lado, la conexión a internet de la que dispongamos y una calidad gráfica máxima de 1080p a 60 FPS.

Lo bueno de Stadia es que el jugador no tiene que preocuparse por instalar o desinstalar un juego, por el espacio que este ocupa en su dispositivo o por actualizar su videoconsola o su ordenador para obtener el mejor rendimiento gráfico. Google se encarga de todo. El acceso a los juegos es instantáneo,la calidad gráfica es buena (siempre que el usuario cuente con una buena conexión) y los tiempos de carga son rápidos.

Para poder disfrutar de una experiencia de juego superior, con resolución 4K HDR a 60 FPS, el jugador deberá pasar por caja. Un primer pago de 100 euros por el 'pack' Stadia Premiere Edition y un pago mensual de 10 euros por la suscripción a Stadia Pro, que da acceso a un catálogo limitado de juegos y a ofertas en otros títulos.

En el pack se incluye un Google Chromecast Ultra, un dispositivo que se conecta por HDMI al televisor y por micro USB a una toma de corriente. Además de reproducir lo juegos de Stadia, el Chromecast Ultra también da acceso a los principales servicios de vídeo bajo demanda: Netflix, HBO, Prime Video... Todo ello controlado con el móvil. El otro elemento clave del Stadia Premiere Edition es el mando de juego, un híbrido entre el de PlayStation y Xbox, que funciona muy bien, cuenta con vibración, se carga mediante USB-C y se conecta por Wifi para controlar los juego sin apenas retardo.

Luces y sombras de una primera aproximación al futuro de los juegos

Lo bueno de los usuarios pioneros es que se les permite probar las mieles de éxitos futuros, lo malo es que deben pagar el peaje de los fallos de tecnologías que no están del todo desarrolladas.

Stadia ofrece muchas ventajas a los 'early adopters' que no deberán preocuparse por actualizar su equipo y pueden disfrutar de sus juegos en casi cualquier sitio en el que dispongan de una conexión decente. Pero Stadia no es un producto redondo.

Las conexiones no son todavía lo suficientemente estables y potentes para que la experiencia de juego con este sistema de computación en la nube sea comparable a lo que un usuario obtiene de una PS5 o un PC 'gaming' de última generación. Stadia tiene microcortes, bajadas de rendimiento y un poco de 'lag' que, aunque soportable para la mayoría de los usuarios, puede resultar muy molesto para los más exigentes.

Otro hándicap importante es el catálogo de juegos. Aunque Stadia cuenta con grandes títulos, como los últimos triple A de Ubisoft ('Assassins Creed', 'The Division', 'Watch Dogs'...), el denostado pero también amado 'Cyberpunk' y un buen puñado de juegos de factura 'indie' muy interesantes, lo cierto es que no puede competir con la oferta infinita de Xbox, PlayStation o PC. El punto positivo es que el jugador puede probar los juegos durante 48 horas y devolverlos si no le han gustado, con el consecuente reembolso.

Son pocos los juegos confirmados por Google para este 2021, lo que hace temer que si Stadia no termina de despegar, el gigante la deje caer como ya ha hecho antes con otros proyectos. Sin embargo, si Stadia sobrevive y las conexiones a internet siguen mejorando, gracias a la inminente popularización de las redes 5G, las ovejas eléctricas con las que soñó Google pueden convertirse en realidad.

