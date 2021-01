La copla, la incorreción o los 'sex symbol', temas de la novena temporada de 'Cachitos' que empieza el lunes

El programa "Cachitos de hierro y cromo" vuelve a La 2 el próximo lunes, 11 de enero, con una novena temporada en la que sigue recuperando con humor los mejores momentos musicales del Fondo Documental de RTVE, ha confirmado este viernes la corporación.

El espacio, presentado por Virginia Díaz, abordará cada lunes temas tan dispares como 'Incorrecto', o las canciones que hoy no pasarían el filtro de la corrección política; 'Sex symbol', con los artistas más deseados de la música, o programas estrictamente musicales como ¡Copla¡ y las 'Otras movidas'.

Este mismo lunes, a las 22:00, empezará la temporada con el capítulo 'Pop y Risas o las confluencias entre el humor y la música', un espacio dedicado a, como han apuntado en su comunicado, "artistas netamente humorísticos como La Trinca o Los Inhumanos; humoristas que se atrevieron a cantar como Lina Morgan o Andrés Pajares, o auténticos fenómenos como Cañita Brava o Rodolfo Chikilicuatre".

Asimismo, el espacio musical celebrará esta temporada su emisión número 100 con un especial sobre los programas musicales de RTVE reunidos en una particular 'Telepedia'.

'Cachitos de hierro y cromo' está dirigido por Arantxa Soroa, con guion de Pablo G. Batista, realización de David Ruiz y producción ejecutiva de Josep Parés.