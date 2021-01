Neil Young sigue los pasos de Dylan y vende la mitad de su catálogo por una millonada

El cantante y compositor canadiense Neil Young ha vendido el 50% de los derechos de su catálogo al fondo de inversión Hipgnosis. Siguiendo una tendencia que se impone en la industria de la música, Young vendió sus derechos por una cifra entre 40 y 122 millones de euros un mes después de que Universal Music adquiriera parte de las canciones de Bob Dylan por otra cifra astronómica, entre 245 y 406 millones de euros, según una estimación del New York Times.

Según la BBC, la venta de derechos de Young, que incluye 1.180 temas compuestos por el músico de 75 años, ascendería a unos 122 millones de euros, unos 150 millones de dólares, importe que no ha sido confirmado por Hipgnosis Songs Fund Limited. La revista Variety, que cita «una fuente de la industria», cifra la venta en torno a los 40 millones de euros. Asegura que Young mantendrá su capacidad de autorizar el uso de sus canciones en campañas de publicidad o actos políticos.

Miembro de bandas legendarias como Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young o Crazy Horse, Neil Young es un músico camaleónico que ha publicado unos 70 álbumes y ha tocado muchos estilos, del folk al rock pasando por el grunge, el country y el blues. Aunque solo lideró las listas estadounidenses una vez con 'Heart of Gold' (1972), ejerce un poderoso influjo en el panorama musical anglosajón con temas como 'Heart of Gold', 'Helpless', 'Like a Hurricane', 'Old Man', 'Ohio' y 'Cinnamon Girl'.

«Tenemos integridad, un espíritu y una pasión comunes que nacen de la fe en la música y en estas importantes canciones», dijo en un comunicado el fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis. Creado a principios de 2018 por Mercuriadis, exmánager de gigantes de la música como Elton John y Iron Maiden, el fondo Hipgnosis salió al mercado bursátil de Londres ese mismo año. Desde entonces se ha asegurado los derechos del productor estadounidense Timbaland o el cantante Barry Manilow, entre muchos otros músicos. Ha recaudado hasta ahora 625 millones de libras (unos 700 millones de euros) de los inversores, según su web oficial, y controla los derechos de éxitos como 'Shape of You' de Ed Sheeran o 'Uptown Funk!' de Bruno Mars.

El apetito de los inversores por los derechos musicales se debe en buena medida al 'streaming', fórmula que ha abierto oportunidades a una industria que buscaba un nuevo modelo de negocio desde el inicio del milenio. Otros agentes de inversión como Concord o Primary Wave, que se hizo con un 80 % de los derechos de cantante Stevie Nicks por 81 millones de euros, se han sumado a esta carrera. Las compañías suelen usar estos fondos musicales que adquieren para venderlos para su uso en películas, juegos de vídeo y publicidad.