Todo el cine de la Nouvelle Vague, en un libro

La Nouvelle Vague, nacida a modo de contestación de la corriente académica imperante en el cine francés a finales de los 50 del pasado siglo y argumentada a través de la revista ‘Cahiers du Cinéma’, sacudió los cimientos del séptimo arte por su moderna concepción y por su afán rupturista. De esta corriente surgieron varios jóvenes cineastas cuyas obras conformarían la filmografía de aquella nueva ola del cine francés.

Entre ellos, quizá los más conocidos sean François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Agnès Varda... pero la lista es, por supuesto, más numerosa. El profesor, analista y escritor cinematográfica Fernando Usón Forniés (Zaragoza, 1963) reúne a todos ellos en el libro ‘Nouvelle Vague. La ola que no cesa’ (Desfiladero Ediciones), uno de los estudios más completos publicados hasta la fecha sobre esta materia. Este volumen comprende desde los primeros cortometrajes de aquellos directores galos hasta sus últimos trabajos en el siglo XXI. La obra persigue alcanzar un equilibrio entre los integrantes de la Nouvelle Vague más populares y los de la vertiente más intelectual y reflexiva de la llamada Rive Gauche (margen izquierda del Sena).

Usón, autor de varios filmes, así como del blog de análisis fílmico ‘Capricho cinéfilo’ y del libro ‘King Vidor. La conquista del espíritu’ (Arkadin Ediciones) ha dedicado más de un año de redacción y revisión de películas de este movimiento cinematográfico para completar este trabajo publicado el pasado octubre. «Siempre que escribo un libro sobre cine dedico mucho tiempo porque soy muy detallista, me gusta ver todas las películas de las que hablo y tenerlas recientes. En este caso, aunque ya había visto la mayoría, revisé todos los títulos», explica.

Este volumen se presentará el próximo mes en la Filmoteca de Zaragoza, después de haberse aplazado el acto previsto tras su publicación, el pasado octubre, debido a la pandemia. El escritor avanza que, además de esta obra, ya tiene preparada otra dedicada al director Fritz Lang que verá la luz este año.

En ‘Nouvelle Vague. La ola que no cesa’, Usón repasa los nombres de un movimiento que tuvo conciencia como tal «porque tenían mucha relación entre sí. Seguramente ellos tuvieron una percepción que no tuvieron las nuevas olas japonesa, americana, alemana o polaca que vinieron después, pero en el caso de la francesa no hay duda. Cada uno hacía el cine que le gustaba, pero colaboraban y se ayudaban unos a otros. Todos sus cineastas debutaron casi a la vez debido a la casualidad y la mayoría se conocían porque habían trabajado ya en la revista ‘Cahiers de Cinéma’», añade.

Cineastas más allá de Truffaut

Sobre los directores que formaron este grupo suelen recordarse, principalmente, los más famosos: François Truffuat, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol... «pero hubo muchos otros, algunos muy importantes también, como Alexandre Astruc, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras o André Delvaux. Aunque este último era belga tenía muchas relaciones con el grupo –aclara–. En un principio Delvaux no pertenece a la nueva ola en el sentido estricto, aunque sí tenía muchas relaciones con algunos de los miembros del grupo de la Rive Gauche (margen izquierda)».

En este volumen Usón ha querido ofrecer una perspectiva «lo más completa posible» sobre este movimiento donde no solo engloba a los más famosos, sino que también rescata a directores más olvidados como Astruc, Jacques Rozier o Charles Brabant. «Evidentemente, hubo otros que se apuntaron al carro de la nueva ola y que sin embargo no tienen una gran calidad. Esos los he pasado por alto», señala.

Sobre los cineastas de la Rive Gauche, el autor apunta que en aquella margen izquierda del Sena se encontraba «una serie de directores relacionados con los de la nueva ola en sentido estricto, que son los que provienen de ‘Cahiers de Cinéma’, pero que no habían colaborado como críticos en la revista. Y de hecho son muy distintos de los de la otra orilla del Sena. Son mucho más intelectuales, más culteranos, tienen mucha más relación entre ellos, pues el tema fundamental de todos ellos es la memoria, cosa que no sucede con los del otro lado. El más significativo de todos ellos es Alain Resnais, el más conocido. No obstante, existía una relación entre los miembros de una orilla y de otra».

Aunque es difícil escoger entre todos ellos y entre sus filmes, Usón destaca dos títulos de Alain Resnais: ‘El año pasado en Marienbad’ (1961) y ‘Te amo, te amo’ (1968), «dos de las mayores obras maestras del movimiento».