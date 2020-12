El mundo pierde a Armando Manzanero, un romántico sin rencores que murió víctima de la covid

Armando Manzanero solo escribía sobre lo bueno del amor, nunca sobre el despecho, y disfrutaba compartiendo tiempo y contando historias. México y el mundo le han dicho adiós entre la tristeza de no poder despedirlo y el orgullo de que hubiese llevado su música a todo el mundo.

El compositor, músico y productor de 86 años falleció este lunes a las 3.20 horas (9.20 GMT) tras varios días intubado por la covid-19 en un hospital de las afueras de Ciudad de México, confirmó su esposa, Laura Elena Villa, a Efe.

Poco después de la noticia, autoridades, artistas y seguidores de Manzanero (Yucatán, 1935) se han hecho eco y pronto las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño, tristeza y sorpresa por la pérdida del cantautor conocido como el rey del romanticismo.

Uno de los primeros fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que interrumpió afligido su conferencia de prensa matutina al conocer la noticia.

"Le enviamos a sus familiares y amigos, a todos los cantautores, nuestro pésame por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa y nada más se termina", expresó el presidente, quien ordenó reproducir la canción 'Adoro' de Manzanero en Palacio Nacional.

La Sociedad de Autores y Compositores de México, de quien fue presidente Manzanero, ha recordado todos los éxitos y reconocimientos del artista, quien compuso temas como 'Esta tarde vi llover', 'Somos novios' o 'Por debajo de la mesa'.

Sin grandes homenajes, de momento

La organización, que convocó a los mexicanos a cantar la canción 'Esta tarde vi llover' desde las ventanas y balcones, ha anunciado que “no se llevará a cabo ningún acto funerario presencial, y se procederá a la cremación del cuerpo”.

El Gobierno de México anunció que, cuando la pandemia del coronavirus lo permita, se celebrará un gran homenaje al cantante en Bellas Artes, lugar de despedida de los más grandes artistas que pasaron por el país, como José José, Juan Gabriel, Chavela Vargas o Gabriel García Márquez.

La última aparición pública de Manzanero fue el 11 de diciembre pasado en su amada Mérida, capital de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa Manzanero.

Durante los 70 años que duró su carrera artística, el cantautor estuvo muy activo, tanto grabando sus discos y ofreciendo conciertos, como componiendo y produciendo música para otros artistas, entre ellos Luis Miguel, junto a quien "cambió la fisionomía del pop en español con un repertorio que se creía ya agotado", explicaba a Efe su amigo, el director de la Fonoteca Nacional, Pável Granados.

Según dijo, el compositor "tenía muchos momentos de genialidad" y desde niño quienes lo rodeaban, incluido su padre, el trovador yucateco Santiago Manzanero, vieron que tenía talento para lograr una prolífica y sólida carrera musical.

Talento y don de gentes

Y lo logró con creces, pues vendió millones de discos y compuso más de 600 canciones, de las cuales algunas fueron interpretadas por artistas de todo el mundo entre los que se encuentran Elvis Presley, Alejandro Fernández, Pancho Céspedes, Miguel Bosé, Omara Portuondo, Tony Bennett, Pablo Milanés, José José, Fito Páez o Christina Aguilera, entre muchos otros.

Asimismo, publicó más de 30 trabajos discográficos y en 2014, la academia de la grabación de Estados Unidos lo reconoció con el Grammy a la trayectoria artística, siendo el primer mexicano en recibir este reconocimiento.

A pesar de tener un reconocimiento internacional como gran estrella, prefería ser visto como "un amigo cercano" con el que compartir celebraciones y conversaciones, según ha contado Granados, quien vivió muchas veladas y anécdotas con él.

"Le gustaba no ser el maestro Manzanero, sino que lo vieran como amigo cercano. Le gustaba ir a las fiestas a platicar y a contar anécdotas. No a que le dijeran '¡Oh! el maestro Manzanero, cántanos", explicaba Granados.

"La gran cantidad de cosas que platicaba eran cosas personales, historias de la gente que conoció. Esa gran manera de componer era la mezcla de la sabiduría musical pero también de la sabiduría de vivir", añadió.

Las polémicas de Manzanero

A pesar de su actitud alegre, consciente y positiva, Manzanero también tuvo roces con otros artistas como José José o Luis Miguel.

Del último llegó a decir que "es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo".

Asimismo, su autopercepción de galán también le causó problemas y fue criticado por declaraciones misóginas.

"No hay una mujer que no ame, que no le guste, que el hombre que ama la acaricie y la alague”, declaró en 2015, después de decir en 2002 que su esposa dependía en todo de él y reconocerse como "machista".