El Museo del Prado puede haber hecho el pasado lunes una de las mejores adquisiciones de su historia. O no. Compró en subasta dos dibujos anónimos, por apenas 200 euros, y existe la posibilidad, pendiente de confirmar, de que sean de Goya. El caso, que está circulando por las redes sociales, lo cuenta en 'Diario de Almería' el artista Andrés García Ibáñez, que desde 2005 tiene una fundación museo en la localidad de Olula del Río. Según su relato, descubrió las obras en el catálogo de una casa de subastas madrileña que no cita (Goya Subastas) correspondiente a la sesión que se celebró el pasado lunes. "Mensualmente visualizo todo lo que venden las casas de subastas españolas y desde el principio, sólo con ver la foto a muy poca resolución que adjuntaban en el catálogo, tuve claro que eran dibujos originales de Goya y la serie a la que pertenecen, tanto por el tema, la técnica y la inconfundible caligrafía de los títulos manuscritos por el pintor -relata-. Me dirigí el lunes a Madrid para pujar presencialmente en la subasta y hacerme con ellos para incorporarlos a la colección de nuestro museo. Me los adjudicaron finalmente por doscientos euros y a renglón seguido el subastador me comunicó que el Estado ejercía su derecho de tanteo y me los arrebataba por el mismo precio de remate".

Se trata de dos pequeños dibujos de 26 por 21 centímetros que parecen pertenecer a una colección de retratos que el pintor aragonés realizó hacia 1798 con el fin de ilustrar una biografía de artistas españoles que estaba preparando su amigo Ceán Bermúdez. Son los retratos del pintor Felipe Liaño y del escultor Pedro Roldán. El libro se publicó dos años más tarde pero, sin que se conozca el motivo, no incluía los grabados para los que Goya había realizado los retratos. Los dibujos vendidos el lunes son inéditos, la sala los ofrecía como de 'escuela española del siglo XIX', y falta por tanto que se les hagan los correspondientes estudios de autoría. El British Museum tiene un retrato de Pedro Roldán de parecida factura pero con evidentes diferencias.

Según cuenta Andrés García Ibáñez en su artículo del 'Diario de Almería', Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura del siglo XIX de la pinacoteca madrileña, le ha reconocido que el destino de los dibujos es el Prado. Eso avala que las obras tienen más importancia de la que en principio se les suponía. Pero también es cierto que el centro se juega poco: apenas 200 euros, y por tanto la pérdida no es mucha si los estudios que se le hagan allí confirman que no se trata de obras de Goya.

El historiador del arte Arturo Ansón, especialista en la obra del artista de Fuendetodos, tiene muchas dudas. Viendo la fotografía publicada en el catálogo de la casa de subastas, cree que hay que "poner en cuarentena" la afirmación de que pueden ser obra de Goya. "Son dibujos interesantes pero mantengo mis reservas sobre su autoría. El Prado, lógicamente, los va a someter a análisis muy rigurosos, tanto de materiales como de estilo, y hay que esperar a sus conclusiones. Así, de entrada, y solo a través de la fotografía, me sorprende que el papel de los dibujos esté tan limpio. Veo también diferencias sustanciales respecto a los dibujos de esa serie que ya conocemos, en la forma de hacer los fondos pero también en la caligrafía, que parece del siglo XVIII pero también presenta diferencias... Son además retratos de personajes de los que ya conocíamos otras versiones, y no creo que Goya hiciera varios dibujos preparatorios para los grabados. Hay que tener en cuenta, además, que hubo artistas, sobre todo Eugenio Lucas, padre, que copiaron muchos dibujos de Goya".