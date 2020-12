Cuerpo a cuerpo con los genios de la legendaria agencia Magnum

Cuerpos seductores o repelentes. Vivísimos o inertes. Espectaculares o deformes. Magullados o maquillados. Rotundos o grotescos. Todos están en 'Magnum. El cuerpo observado', muestra que reúne más de 130 imágenes de 14 miembros de la legendaria agencia en la Fundación Canal de Madrid. En cartel hasta finales de marzo, cuenta cómo los fotógrafos de Magnum han abordado la visión del cuerpo a lo largo de casi 90 años, desde la década de 1930 hasta hoy. Son "exploraciones" fotográficas del cuerpo humano hechas desde prismas muy diversos, a través de la identidad, la intimidad, la sexualidad, los rituales, el voyeurismo o la performance. Visitable presencial y virtualmente, la muestra supone la reapertura de las salas de la fundación tras su cierre por la crisis del coronavirus.

"No se trata tanto de una exposición de cuerpos, como de cuerpos mirando cuerpos. No es un recorrido lineal por la representación humana. Lo que nos interesaba era abordar los diferentes modos de acercarse al cuerpo, y de ahí el título", aclara Monserrat Pis Marcos (Santiago de Compostela, 37 años), del Sainsbury Centre de Norwich y comisaria de la muestra junto a Emily Graham, de Magnum Photos. "Pretendemos transmitir que no existe la representación aséptica del cuerpo humano, que incluso en las fotos que nos hacemos en el fotomatón hay un sesgo", apuntan.

Los autores de las imágenes son Herbert List, Werner Bischof, Philippe Hallsman, Eve Arnold, Cristina García Rodero, Bruce Gilden, Miguel Rio Branco, Susan Meiselas, Alessandra Sanguinetti, Antoine d'Agata, Alec Soth, Tim Hetherington, Olivia Arthur y Bieke Depoorter. Elegidos por sus diferentes intereses y enfoques, con distintas técnicas y estilos narrativos, todos comparten el deseo de capturar la autenticidad. "Quieren ir más allá de la labor documental y exponer aspectos característicos de las vidas y personalidades de los retratados a través de una profunda interacción con su físico", dicen las comisarias.

La 'caja venenosa'

Todos relacionan sus imágenes con la historia que encierra cada cuerpo retratado. Herbert List lo hace con sus esculturales figuras masculinas capturadas en sus viajes por el sur de Europa. Más allá de idealizar el canon clásico, el fotógrafo alemán retrata una plenitud física que se resquebrajará, como lo hicieron las estatuas griegas y romanas. "List encerró estas imágenes bajo llave en una 'caja venenosa'. No las mostró. Las veía demasiado poderosas y reveladoras de cierta inclinación seguramente no muy apreciada en la Alemania nazi", apunta Pis Marcos.

Imagen de la exposición 'Magnum. El cuerpo observado'. Tim Hetherington/Magnum

Eve Arnold, una del las primeras mujeres en la agencia, contaba con la confianza de Joan Crawford. La protagonista de 'Johnny Guitar' acudió ebria a una sesión y pidió que la fotografiara desnuda. Arnold lo hizo, pero no entregó la fotos a 'Life', la revista que las había encargado. Gracias a ello pudo retratar en 1959 la intimidad de la actriz de manera realmente insólita, como se ve en la muestra. "En cada imagen hay mucho del cuerpo que está detrás de la cámara", dice la comisaria ante unas imágenes que prueban a complicidad del modelo y el fotógrafo.

De la española Cristina García Rodero, primera española en Magnum, se rescata parte de su serie 'España oculta', iniciada en 1973 y que refleja la vida en el mundo rural a medio camino entre la fiesta y la penitencia con ritos de una España casi desaparecida. El británico Tim Hetherington registró la vulnerabilidad masculina fotografiando a soldados destinados en Afganistán en 2008. Olivia Arthur exploró la sexualidad a través de la comunidad LGTBI+ de Bombay y Philippe Halsman se divirtió con la movilidad de los cuerpos suspendidos de sus famosos modelos a los que pedía saltar ante su cámara.

Hay cuerpos retratados con fuertes contrastes de luz y color, con influencia clásica o vanguardista, o fotos abstractas que reflejan el miedo, el dolor o el deseo. "Son cuerpos que miran a cuerpos y eso nos unifica a todos. La mirada de cada uno depende de muchos elementos de su vida. Pero lo que les une a todos es que tienen un lenguaje propio", concluye la comisaria.