Lectores, autores y editores siguen fieles a la Feria del Libro Aragonés en una edición atípica

Los lectores de Monzón siguen siendo fieles a su feria señera, la FLA (Feria del Libro Aragonés) que este año cumple sus 26 años y los celebra en una edición atípica y marcada por los cambios generados por la pandemia. Cambio de ubicación, ya que del recinto ferial de la Azucarera se ha pasado al parquin Cortes de Aragón, en una zona más céntrica, para facilitar un mayor espacio entre expositores y un circuito de ida y vuelta para garantizar los protocolos de seguridad ante el coronavirus. Y cambio de fechas, ya que para no coincidir con la feria de Zaragoza, la de Monzón decidió trasladarse al fin de semana después del puente de la Constitución, aunque con la intención de recuperar sus fechas que la vieron nacer de la mano de Chorche Paniello hace más de un cuarto de siglo.

Si el domingo la FLA tuvo como protagonista en su pregón al poeta Ángel Guinda -cuyo nombre, junto al de Ana Alcolea y Luis Zueco, engrosan el Paseo de las Letras inaugurado el pasado año- este sábado el protagonismo ha recaído en este último autor, el más joven de los tres homenajeados por la Feria pero que atesora ya en su carrera literaria tres novelas y varios libros divulgativos sobre su pasión, los castillos, y la historia medieval. Luis Zueco recorrió los pasillos del parquin junto al alcalde Isaac Claver, al concejal de ferias, Miguel Hernández, a los directores Olga Asensio y Álvaro Palau, y al director de política lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, saludando a las 25 editoriales editoriales y a un buen ramillete de los cuarenta autores que este fin de semana estarán en Monzón para presentar sus últimos libros.

“Es el homenaje más bonito que me han hecho -contaba Zueco-. El proyecto del Paseo de las Letras Aragonesas es una gran idea y encima estar ahí con un monolito es muy bonito. Desde que publiqué mi primera novela en 2011 no he faltado ningún año y esta edición servirá para presentar ‘El mercader de libros’ porque sólo se ha presentado en Andalucía. La feria de Monzón tiene el peso de la historia y la tradición. Tiene que seguir creciendo porque es un gran apoyo para los editores, autores y un punto de encuentro anual para los lectores, es una referencia para la literatura aragonesa”.

"Es el homenaje más bonito que me han hecho -contaba Zueco-. El proyecto del Paseo de las Letras Aragonesas es una gran idea y encima estar ahí con un monolito es muy bonito"

La feria es un buen escaparate para el cómic o la novela gráfica y allí están fijos el colectivo Mala Vida o GP Ediciones cuyo responsable, Daniel Viñuales, presenta su último trabajo, sobre la época de diputado de José Antonio Labordeta, 'Señoría Labordeta', editado por su Fundación. Carlos Azagra y Encarna Revuelta ilustran el guion de esta obra que ya ha agotado su primera edición. “Tenemos 11 años de vida de editorial y venimos a Monzón desde nuestros orígenes. En esta feria lanzamos nuestras últimas novedades y nos sirve para preparar el Salón de Cómic de Zaragoza. Nos gusta mucho esta feria, es una de las importantes que siempre tenemos fijadas en el calendario, y además es un referente y un faro porque es específica en libro aragonés. Aquí tenemos que dar lo mejor de nosotros”, cuenta Viñuales.

Luis Zueco inauguró su monolito en el Paseo de las Letras Aragonesas y luego firmó en la FLA. José Luis Pano.

Otro de los clásicos a esta feria es el literano José Antonio Adell, fijo desde la cuarta edición y uno de los súper ventas de la FLA. A la feria llega con ‘La doncella de Guara’, ambientada en la toma de la Alquézar musulmana, y que ya lleva la segunda edición. “Casi siempre presentamos novela o publicación y viene mucha gente de toda la provincia y fuera para que les firmes. Éste ha sido un año extraño y esperemos que la próxima edición no haya pandemia y se recupere la fecha original del Puente. Hay que felicitar a la organización porque han apostado por la feria pese a que se cancelan actos culturales, aunque en ellos no se asuma tanto riesgo como en otras actividades”, explica.

Severino Pallaruelo, premio FLA

Entre las novedades de esta edición, la presentación para los editores del portal www.ferialibroaragones.com, que recoge el programa de esta edición y aunará toda la cultura literaria aragonesa, con escritores, bibliotecas, clubes de lectura, editoriales, presentaciones en 'streaming', foros…

El domingo a las 19 horas se entregarán los Premios FLA, que este año recaen en el escritor, historiador y etnólogo sobrarbense Severino Pallaruelo, autor de una docena de libros vinculados a la cultura y los paisajes aragoneses, y en los lectores de libros aragoneses. El autor de 'Ruido de zuecos' no podrá recoger el galardón; lo hará en su nombre el editor de Xordica Chusé Raúl Usón.

Editoriales y escritores

Las editoriales participantes son Editorial Pirineo, GP Ediciones, Taula Ediciones, Los Libros del Gato Negro, Cosquillas, Libros del Inombrable, Libros de ida y vuelta, Editorial Sin Cabeza, Olifante-Ediciones de Poesía, Asociación Cultural Malavida, Prames, Ápila Ediciones, Gara D’Edizions, Hipervola Janus, Pregunta Ediciones, Zoográfico y La Herradura Oxidada, Gráficas Editores, Rolde de Estudios Aragoneses, Librería Prólogo, Xordica Editorial, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Hola Monstruo, Ediciones Universidad San Jorge y Asociación de Escritores.

En cuanto a los autores, firmarán libros en los stands de sus editoriales los escritores de la Asociación Malavida, Luis Zueco, M. A. Mañas, P. Delgado, Bárbara Armstrong, Julio Embid, José Antonio Conde, David Conde, Margarita Barbáchano, Chema Tapia, Alberto Sevilla, Juan Carlos Marco Pueo, Chesús Yuste, Israel Gómez, Raquel Garrido, Edu Flores, Sandra Araguás, José Manuel Surroca, Leonor Lalanne, Alfonso Carrasquer, Ricard Novell, José Antonio Adell, Mariano de Mer, Francisco Martí Fornés, Celia Carrasco, Josema Carrasco, Mar Blanco, José Malvís, Agustín Porras, José María Abad Torres, Montse Grao, Pilar Aguarón Ezpeleta, José Gabarre, Elena Laseca, Ana Rioja y Carlos Tundidor.