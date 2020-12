Aitana, contra viento y pandemia

En apenas tres años ha pasado del anonimato a la cima de la música española. Aitana mira de tú a tú a la mismísimaRosalía y a Pablo Alborán estrenando contra viento y pandemia '11 razones' (Universal Music). Es su nuevo álbum, tiene once canciones y quiso presentarlo un día 11. Es el segundo trabajo de estudio de la joven cantante catalana, que ha superado la covid y recuerda con un nudo en la garganta a todos los que se quedaron en el camino.

Deja de lado el inglés y prima el rock con guiños punkis en un disco menos 'popero'. Lo presenta orgullosa como la cantante española más escuchada del momento, con legiones de seguidores en redes sociales -en Instagram son 2,5 millones y roza los 700.000 en Twitter-, y con un abrumador palmarés que no deja de crecer desde que su segundo puesto en 'Operación Triunfo' le catapultara al estrellato en 2017, tras unos inicios cargados de tropiezos.

"Estoy demasiado emocionada. De verdad, sé que solo es mi segundo disco, pero es que lo siento como el disco de mi vida. Dios", anticipó en sus redes una Aitana Ocaña (San Clemente de Llobegat, 1999) más que satisfecha con las once canciones que son ahora sus razones para seguir adelante. No sabe ni cuándo ni cómo se contagio con el coronavirus. "No tuve síntomas. Lo he pasado bien y sin secuelas, pero es terrible lo de todas las personas que han fallecido", se duele.

'11 razones' es el título del tema que cierra un disco "que habla de dolor, ruptura, abandono, desamor, fortaleza y coraje". Enumera las razones para olvidar "cuando te das cuenta de que has estado viviendo algo tóxico", explica la cantante. Compuesta y producida por la propia Aitana junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, su letra alude a la determinación "para terminar una etapa y abrir otra; para decir que todo te da igual y que me quiero más a mí". El tema estelar del disco ha sido mezclado por Tom Norris, habitual en las producciones de Lady Gaga, The Weekend o Mariah Carey. El videoclip, plagado de amigos de la cantante, lo ha dirigido Jean Lafleur.

En castellano

Aitana recupera el sonido que ya anticipó con 'Tu foto del DNI', el tema que improvisó con su viejo amigo Marmi. Apuesta por un álbum con todas sus canciones en castellano para el que ha reclutado a colaboradores como Sebastián Yatra, -con quien canta 'Corazón sin vida'-, Cali y el Dandee -que aportan voces en 'Más'-, Beret, -en 'Estupidez'-, Pole y Álvaro Díaz -en 'Menos'- y la pamplonesa Natalia Lacunza, con quien canta a dúo 'Cuando te fuiste'.

"Tiene un concepto diferente: estoy madurando y creciendo, y quiero que mi música crezca conmigo. Está inspirado en los años 2000, en Avril Lavigne y Simple Plan, pero no es un álbum punk porque yo soy pop".

Con 21 años, Aitana es la artista femenina que más discos vendió en 2019 gracias a 'Spoiler', su primer álbum'. Suma ya 20 discos de platino y 13 de oro desde el meteórico arranque de la carrera profesional de la 'extriunfita' en 2018, algo que ningún artista español había logrado en tan poco tiempo. También se ha afianzado en los escenarios, curtiéndose en la gira 'Play Tour', que atrajo a 150.000 espectadores en uno de los directos con más tirón del año pasado.

Solo la pandemia ha frenado parcialmente la escalada del nuevo icono del pop. Su música pulveriza récords de escucha en 'streamig', y el vídeo que protagonizó con David Bisbal con 'Si tú la quieres' ha sido lo más visto de YouTube. "No estoy pendiente de los números y, aunque me hace ilusión que pasen cosas como lo del videoclip con David, lo que más me gusta son otras, como pasar por una calle y escuchar que en un coche están escuchando mi canción a todo volumen". Su nuevo disco, por cierto, se convertía en 'trending topic' ayer mismo.

Confirmada como una de las artistas de más proyección internacional, versátil y fresca, Aitana ha colaborado con colegas tan dispares como, Katy Perry ('Resilient'), Reik ('Enemigos'), Morat ('Más de lo que aposté'), Lele Pons, Greeicy y Tini ('Teléfono'). Su alianza con Marmi cuando era un músico minoritario demuestra su buen olfato para detectar el talento ajeno. Habitual en grandes premios musicales, esta temporada ha sumado nominaciones en los Grammy latinos, los MTV y Los 40 Music Awards.