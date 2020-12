Nacida en Zaragoza, Pilar Blasco estudió en los colegios de las Concepcionistas y Carmelitas antes de iniciar su carrera universitaria en Madrid. Cursó Ciencias de la Información en la Complutense (rama de Imagen). Sus primeros pasos profesionales los dio, becada, en Radio Nacional de España. De allí pasó a Telemadrid. Llegó a Zeppelin el año en que se creó la productora, 1992, y fue creciendo profesionalmente hasta dirigirla. En 2011 fue nombrada consejera delegada de Endemol España. Cuando Endemol se unió con Shine y Core Media fue nombrada directora ejecutiva del nuevo ‘gigante’ de la producción televisiva para España y Portugal. En julio pasado pasó a ser directora ejecutiva de Banijay Iberia, compañía que engloba a Gestmusic, Diagonal, Shine Iberia, Cuarzo Producciones, Zeppelin, DLO Magnolia, Endemol Portugal y Tuiwok. Es decir, desde ‘Masterchef’ a ‘Amar es para siempre’, pasando por ‘Gran hermano’, entre decenas de producciones. Banijay es la mayor productora y distribuidora de contenidos a nivel mundial, con 120 compañías en 22 territorios y 88.000 horas de programación original.

¿Cómo recuerda el nacimiento de ‘Gran hermano’, que vivió desde dentro en Zeppelin?

Muy intensamente. Hoy casi todo es un ‘reality’ pero entonces era algo nuevo y original. Solo se había hecho en Holanda y no éramos conscientes de que estabamos asistiendo al nacimiento de un nuevo género televisivo. Pocas veces en la vida tienes una oportunidad así y, de hecho, ya no ha vuelto a pasar.

Ahora es la cabeza visible de Banijay en España. ¿Usted es más de creación, o de finanzas?

Por mi trayectoria soy más de contenidos que de números. Tengo un equipo financiero, obviamente, porque hay que saber conciliar una cosa con la otra y en televisión se necesita mirar muy bien los costes y acertar con los presupuestos. Pero siempre me guardo un contenido, como 'Memorias de Idhún' (serie de la que fue productora ejecutiva y cuyas dos temporadas pueden verse en Netflix).

¿Hay muchos choques entre las distintas productoras de Banijay?

La verdad es que apenas surgen conflictos. En nuestro ADN está el respeto total por cada una de las marcas, que están integradas por distintos equipos que ofrecen programas diferentes porque cada uno tiene su propia forma de trabajar.

Pero, al ser tantas, ¿no coinciden a veces al plantear nuevos programas?

No es la primera vez que dos productoras piensan en un programa similar. En televisión, como en cualquier faceta creativa, todo el mundo acaba bebiendo de las mismas fuentes. Pero aunque eso ocurra, los puntos de vista de cada productora son muy distintos. Y somos gente inteligente, que resuelve los problemas con rapidez.

'Operación triunfo', 'Tu cara me suena', 'Ahora caigo', 'Boom', 'Amar es para siempre', 'Mercado central', 'El nudo', 'La catedral del mar' 'MasterChef', 'Maestros de la costura', 'La isla de las tentaciones', 'Viva la vida', 'Gran hermano'... Es imposible que usted vea todo lo que se hace en las productoras que engloba Banijay. Cuando llega a casa después de trabajar...

Me gusta ver sobre todo lo que se estrena, tanto lo de la competencia como lo nuestro. Me encantan los 'talents' y los 'realities'. La verdad es que me gusta mucho la tele, en directo también. Soy una gran consumidora.

La televisión ha sido la gran estrella del confinamiento. Su consumo se ha disparado.

Porque la oferta en España, tanto en abierto como en las plataformas, es muy variada. Y sobre todo porque la televisión lleva en su esencia el acompañar al público allá donde vaya o esté: si la sociedad cambia, la televisión refleja ese cambio. Hemos intentado estar junto al público en los momentos duros, con información, sobre todo, pero también con entretenimiento. La responsabilidad de las productoras y el hecho de que los 'realities' son seguros en entornos cerrados ha hecho que en abril ya se estuvieran grabando.

Muchos se olvidan de que la televisión informa.

Lo hace, de una manera u otra, incluso cuando parece que deforma la realidad. En cualquier caso, siempre hay que ver la televisión con un cierto espíritu crítico.

Las plataformas han hecho daño a la televisión en abierto.

No estoy de acuerdo. Yo creo más bien que han sido positivas. Como público y como profesional creo firmemente en una oferta lo más amplia posible. Solo así, con una oferta amplia, surgen programas y series de gran calidad pero dirigidos a un público menos general, y pienso por ejemplo en ‘Skamp’ (serie noruega que describe los problemas de un grupo de adolescentes en el instituto). Además, a las televisiones en abierto la llegada de las plataformas les ha cogido muy preparadas.

Antes decía que hoy casi todo es un ‘reality’. ¿Ya no da para más el género?

Yo no creo que el mercado esté saturado. Es un género muy cercano y con un atractivo especial, y las productoras seguirán haciendo ‘realities’ hasta que el público quiera. Las cifras de audiencia siguen siendo buenas.

¿Vive pendiente de las audiencias?

Todas las mañanas a las 8.20 las tengo ya en el teléfono móvil.

¿Tiene la fórmula de un éxito?

Nadie la tiene. Además, en televisión prácticamente nada depende de una sola persona.

¿Se quedan muchas cosas en los cajones?

Muchas más de las que salen adelante.

¿Qué nos va a llegar en los próximos meses o años?

La ficción de calidad seguirá. Diagonal TV estrenará el año que viene la serie ‘Los herederos de la tierra’, la segunda parte de ‘La catedral del mar’. Si hay alguna tendencia actual es la de diseñar proyectos para franjas concretas de audiencia. Ahora vamos a estrenar el ‘Masterchef Abuelos' (Endemol Shine Iberia) y Gestmusic traerá una segunda edición de ‘Top Gamers Academy’, un ‘talent’ que ha exigido una manera diferente de producir. Estamos trabajando también en un grupo de ‘realities’ más sociales. Lo mejor de la televisión está siempre por venir.

Cuando fue nombrada directora ejecutiva de Banijay Iberia dijo que apostaría por el talento local. España ya exporta ideas y series.

Así es. Gestmusic creó ‘Tu cara me suena’ y lo ha vendido ya a 40 países. Pero no nos debe de extrañar porque el programa está muy bien hecho. Debemos de estar orgullosos de cosas así. Y tenemos la obligación de hacer posible que nuestras series y programas se exporten cada vez más porque, cuando un producto local viaja, lo hace también una cierta manera de ver la vida. Y hoy el público se sienta ante el televisor y puede ver una serie polaca o brasileña sin ningún problema siempre que tenga calidad. Las series, en realidad, hablan de sentimientos, de maneras de vivir y de enfrentarse a los conflictos de la vida diaria. Y eso es universal. El sector creativo de la televisión en España tiene mucho que decir y aportar. Yo creo incluso que tenemos los mimbres necesarios para ser hegemónicos culturalmente en un amplio espacio geográfico. Pero hay que hacer las cosas bien. La ficción española tiene una relación calidad/precio tremenda. Se le da brillo hasta el último euro.

El paso de profesionales del cine a televisión es imparable.

Se piensa en fronteras que en realidad no existen. Somos contadores de historias, da igual el formato. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día los talentos, los medios económicos y las grandes estrellas están en televisión.