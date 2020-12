Pisón, Conget, Armisén y Palomero ganan la VI edición de los Premios 'Artes & Letras'

"Qué bien. ‘Artes & Letras’ fue el primer suplemento cultural que me acostumbré a leer. Me ayudó a formarme como lector y como escritor", dice el escritor Ignacio Martínez de Pisón. El jurado de los VI Premios 'Artes & Letras', que concede anualmente HERALDO, le ha otorgado el Premio Especial por su trayectoria, que en 2020 se ha visto refrendada con su nueva novela 'Fin de temporada'. El jurado ha elegido sus galardones entre alrededor de 40 candidatos.

El premio de Literatura ha recaído en el narrador zaragozano, residente desde hace años en Sevilla, José María Conget, autor de dos libros recientes: 'El mirlo burlón' y 'Juego de niñas', ambos aparecidos en el sello Pre-Textos. Conget también está muy feliz: "Las páginas de ‘Artes & Letras’ siempre estuvieron abiertas para mí. El premio es como cerrar un ciclo para que comience otro y mi gratitud acoge algo de nuevo ímpetu, de renovadas ganas de escribir, de no renunciar nunca al oficio tan hermoso de contar cuentos". El galardón de Literatura Infantil y Juvenil ha ido a parar al ilustrador Alberto Gamón, por sus exposiciones, su trabajo para 'México insurgente' de John Reed en Nórdica, por su colaboración como portadista en Nórdica y en otras editoriales como Contraseña y Xordica. "Me ilusiona mucho el reconocimiento viniendo de ‘Artes &_Letras’, y recordando a las personas que lo ganaron anteriormente", dice.

Estímulos y felicidad

La pintora e ilustradora Eva Armisén es la ganadora en la modalidad de Artes Plásticas por sus exposiciones en diversos lugares de Oriente y por su actual muestra en A del Arte: ‘Latir’. Como si fuera uno de los personajes de sus cuadros con leyenda, sonríe y dice: "¡Qué alegría!", y se extiende explicando que está en un momento de cambio y que sueña con exponer en la Lonja.

El premio de Teatro, Circo y Danza ha cogido a sus ganadores, los integrantes del Teatro del Temple, de gira por Santander. Su directora gerente María López expresa: "Qué gran alegría. Un premio así es un estímulo y un motivo de felicidad, que compartimos todos –Carlos Martín, Alfonso Plou, José Luis Esteban...– en un momento en el que está reciente nuestro primer cuarto de siglo". Juanjo Javierre recibe el premio de Música, centrado especialmente en los últimos tiempos en las bandas sonoras para el cine, como sucede con 'Armugán' de Jo Sol. "Es una sorpresa muy agradable que me alegra mucho el día y me da ánimos para seguir trabajando. Vivo en el campo, en las afueras de Huesca y aquí estoy bien. La música es mi vida", afirma. A Pilar Palomero la concesión del premio de Cine la cogió en Barcelona, muy esperanzada con sus tres nominaciones a los premios Forqué y a ver qué sucede con los Goya. "Me hace muy feliz la noticia", dice. Pilar Palomero ha deslumbrado a la crítica y al público por la calidad, el intimismo y la mirada de su primer largometraje: 'Las niñas'.

El premio de Periodismo y Divulgación Cultural reconoce la labor de los programas culturales ‘La Torre de Babel’, de Aragón Radio, que dirige Ana Segura, y de 'Atónitos huéspedes', de Aragón TV, que coordina Federico Contín, conduce Christian Peribáñez y realiza Maxi Campo.

Ana Segura explica: "'La Torre de Babel' es un lugar de encuentro para todos los lenguajes de la cultura, un programa abierto a autores noveles y consagrados, con especial atención a lo que se produce en Aragón pero mirando también fuera". Por su parte, Federico Contín dice: "Es un orgullo recibir este premio por la divulgación del arte aragonés, porque nuestro objetivo es precisamente ser la ventana de aquellos artistas y escritores que merecen la pena dar a conocer, alejados de los canales comerciales. Esa es una de las funciones prioritarias de la televisión pública".

El premio de Fotografía ha ido a parar a Jorge Fuembuena, que se mueve en dos campos: la fotografía conceptual y la de retratista en festivales de cine y también como operador de cámara fija. "Qué regalo este de la vida. Que desde tu querida tierra te piensen y te recuerden estimula. Estoy muy ilusionado, como siempre, mirando la vida con ojos de niño".

El jurado lo formaron Eva Cosculluela, gestora cultural y reseñista de libros en ‘Artes & Letras’ y otros medios; el periodista musical Pablo Ferrer; el escritor y bibliófilo José Luis Melero Rivas; el responsable del área de Cultura de HERALDO, Santiago Paniagua; el escritor y gestor cultural Fernando Sanmartín; la presidenta de los críticos de arte, Desirée Orús, y el coordinador de ‘Artes & Letras’, Antón Castro. Este año no habrá gala de entrega.

Los premiados

IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN. Zaragoza, 1960. Premio Especial del Jurado a su trayectoria. Este año publicó su novela ‘Fin de temporada’ en Seix Barral.

JOSÉ MARÍA CONGET. Zaragoza, 1948. Premio de Literatura. Acaba de publicar en su sello habitual, Pre-Textos, un espléndido libro de cuentos:_‘Juego de niñas’.

ALBERTO GAMÓN. Alcañiz, 1974. Premio de Literatura Infantil y Juvenil. Es ilustrador, portadista y cartelista. Ilustra para Nórdica ‘México insurgente’ de John Reed.

EVA ARMISÉN. Zaragoza, 1969. Premio de Artes Plásticas. Pese a la pandemia, su obra se ha difundido en diversos lugares del mundo y ahora expone ‘Latir’ en A del Arte.

TEATRO DEL TEMPLE. Premio de Teatro, Circo y Danza. La compañía de Carlos Martín, Alfonso Plou y María López celebraba su primer cuarto de siglo y ha estrenado obras sobre el Quijote y, hace poco, ‘Los hermanos Machado’.

JUANJO JAVIERRE. Huesca. 1968. Logra el premio de la Música por sus diversas actividades, y por su trabajo en bandas sonoras de cine como la de la película ‘Armugán’.

PILAR PALOMERO. Zaragoza, 1980. La directora de ‘Las Niñas’, galardonada en el Festival de Málaga y en otros lugares, es la ganadora del premio de Cine.

‘ATÓNITOS HUÉSPEDES’. Premio de Periodismo y Divulgación Cultural para el programa de Aragón TV. En la foto, Federico Contín y Christian Peribáñez.

‘LA TORRE DE BABEL’. Esta emisión radiofónica de Aragón Radio también logra el premio de Periodismo y Divulgación Cultural. La dirige Ana Segura (Jaca, 1971).

JORGE FUEMBUENA. Zaragoza, 1979. Recibe el premio de Foto-grafía por su intensa actividad tanto en la fotografía creativa como en su colaboración en cine.