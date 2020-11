El Teatro del Mercado se sumergirá en la ‘Inundación’ de una familia anómala

Una familia anómala que se enfrenta a unos cambios y a unas posibilidades inesperadas protagoniza ‘Inundación’, la enigmática obra que desembarcará en el Teatro del Mercado de Zaragoza del 10 al 13 de diciembre.

Se trata de la tercera colaboración entre el dramaturgo Miguel Ángel Mañas y el director Diego Palacio, tras las notables ‘Uppercut’ (2018) y ‘Flock’ (2019).

«Con esta obra cerramos esta trilogía protagonizada por distintas familias un tanto extrañas. La principal conclusión que se extrae es que, dentro de todos los cambios a los que están abocados, lo único que nos salva es el amor», explicó Palacio.

No facilitaron muchas pistas sobre un argumento que promete emociones fuertes. «El texto de ‘Inundación’ ha supuesto un antes y un después en mi manera de escribir. La realidad no deja de sorprendernos y hay que aprovecharlo ya que es motivo de trabajo y de reflexión. La familia protagonista se mueve entre las posibilidades. ¿Puede ser posible que una amenaza se haga como tal en nuestra vida? A menudo pensamos que no nos va a ocurrir, hasta que sucede», sintetizó un enigmático Mañas.

El elenco actoral es íntegramente zaragozano. Está integrado por Diego Garisa, Nicolás Sanz y María Pérez, quien por cierto fue profesora de Mañas en la Escuela de Teatro de Zaragoza. «Los textos de Miguel Ángel suponen siempre un reto porque están abiertos a interpretaciones y te obligan a posicionarte, y eso me encanta», aseveró Pérez. E hizo un llamamiento para que, a pesar de la pandemia, sigan celebrándose estrenos de nuevas obras. «Nos toca resistir, tenemos que seguir haciendo cosas. Ya hemos vivido otros momentos duros. El teatro y la emoción son necesarios para ser más humanos», concluyó.