Músicos profesionales: "Solo espero que la música en directo no haya muerto con la covid"

Guitarras, teclados y mesas de mezcla no descansan. Los nuevos proyectos sí. Grupos de música, orquestas y djs han paralizado sus próximos discos y por supuesto, sus giras y eventos. La música en directo y las aglomeraciones de gente son un nexo difícil de separar, aunque en la pandemia se ha demostrado que, si no hay más opciones, es posible con conciertos virtuales. Ahora, no se permiten reuniones de más de seis personas por lo que los profesionales ven muy lejos la vuelta a los escenarios.

“La situación más precaria que te puedo contar es nuestra vida ahora mismo”, sostiene el joven guitarrista profesional Jorge Garnica, que trabaja en la orquesta Fórmula Show. Desde marzo, los músicos no han pisado un escenario, por lo que no han tenido más remedio que buscar otras opciones. “Por cuenta propia, a nivel músico nos estamos buscando la vida y nos hemos reinventado. He sido músico de gira durante 7 años… Y ahora estoy dando clases particulares para llegar a fin de mes y tener un plato de comida lleno. Solo espero que la música en directo no haya muerto con la covid”, añade. El zaragozano no ha tenido más opción que coger tiza y pizarra para conseguir algo de dinero y ofrece clases de guitarra, de armonía, de producción e incluso de programación de giras.

De un día para otro, el destino de cientos de orquestas cambió radicalmente: “Sin previo aviso, lo que habíamos organizado nos lo han anulado. Venían en la prueba de sonido y nos mandaban cerrar”, explica. El joven denuncia que hay familias del sector viviendo con 400 euros al mes y que están "vendiendo cosas, hipotecando de nuevo las casas y volviendo a los domicilios de los padres", añade. A pesar de todo, este músico es optimista con el futuro: "Tenemos esperanza de que salga una vacuna. La cultura la hemos dejado en el olvido y la gente necesita música.

Los aragoneses Manuel de la Cueva, Pedro Simón, Luís Ventura, Sergio Pérez y Jose García, conocidos como DelaCueva, no tuvieron fortuna con el disco que tenían preparado para este año. “Estuvimos poco menos de un año preparando la grabación del disco y a final de 2019 ya lo teníamos preparado con la intención de sacarlo en primavera”, sostiene Manuel DelaCueva. Sus planes se truncaron en marzo cuando la pandemia del coronavirus aterrizó en España. “De un día para otro, boom, apocalipsis. Tuvimos que paralizar el disco después de tener todo preparado, con un calendario de conciertos y un evento para presentarlo”, subraya.

Con todo planeado, el grupo zaragozano -que ganó el premio AmbarZMusic 2018- no tuvo más opción que dar a su público unas dosis de su nueva música. “Estamos sacando canciones del disco cada dos meses desde que comenzó la pandemia”, explica. Ahora, ya ven la luz al final del camino: “En 2021 sacamos el disco sí o sí. No nos lo podemos guardar para siempre”, añade. Para estos cinco zaragozanos, lo “ideal” sería presentar su nuevo proyecto en una sala abarrotada de gente. Sin embargo, son pesimistas con la situación. “Somos conscientes de que es muy posible que hasta dentro de dos o tres años no podamos vivir la música de la misma manera”, sustenta.

DelaCueva -que es uno de los grupos con mayor proyección del panorama aragonés- regresó a su lugar, el escenario, la semana pasada en el ciclo de conciertos de Zaragoza Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza en La Almozara. “Hacía un año y medio que no nos subíamos a los escenarios. Fue genial pero un poco frio porque todo el mundo está sentado, con distancia y con mascarillas y un silencio absoluto. Normalmente en nuestros conciertos hay bullicio”, admite el joven.

DJs

Pocas opciones tienen los djs a día de hoy con discotecas cerradas y fiestas populares canceladas. “El mayor problema es que hagamos lo que hagamos no hay contrataciones”, cuenta Raúl Navarro, conocido como ‘Rulo Navarro’, dj residente en Hide Club y Fox Tavern, dos de los pubs más transitados en las noches zaragozanas. Sin embargo, no tira la toalla y sigue deleitando con su música a sus seguidores: “Como novedad voy a grabar sesiones y difundirlas en redes sociales con los discomóviles con las que trabajo habitualmente en los pueblos. De esta manera, la gente ve que estamos activos, pero no cobro por ello”, subraya.

Raúl Navarro, en una fiesta antes de la pandemia. HA

El joven asegura que, de un momento para otro, pinchar ha pasado de ser su profesión a ser su hobby, como cuando tenía 10 años. Navarro se siente privilegiado porque tiene otro trabajo: “Si viviéramos solo de eso no sé cómo lo haríamos para salir adelante”.

Las previsiones son buenas para este dj si la situación evoluciona favorablemente. "Como nos hemos movido bastante mi compañero y yo, nos han llamado para que en la época de nieve pinchemos en una estación de esquí. Eso sí, si esto empieza a mejorar", insiste.