"Todos los premios me estimulan a ser mejor actor de lo que he sido"

"Estoy muy agradecido. Cada premio que recibo supone una responsabilidad enorme, que me lleva a seguir esforzándome por ser un poquito mejor actor de lo que he sido en el pasado. Con la pandemia no podemos celebrarlo juntos, pero ojalá desde aquí llegue mi energía, mi calorcito, mi agradecmiento y mi aplauso a toda la gente que hace del cine un pilar de nuestra sociedad". Dani Rovira, Goya al Mejor Actor Revelación en 2015 por su trabajo en ‘Ocho apellidos vascos’, puso ayer el contrapunto emotivo a la gala de clausura del Festival de Cine de Zaragoza, en la que recibió un Premio Augusto. El festival, que celebraba este año su 25ª edición, tuvo una gala de clausura en formato ‘online’, como ha sido la mayor parte de su desarrollo. Pero intentó seguir los cauces convencionales: presentada por el periodista Jesús Nadador, tuvo ‘entrega’ de premios, discursos de los galardonados, actuaciones musicales e incluso mensajes de apoyo por parte de los directores de los festivales de cine de Málaga (Juan Antonio Vigar) y San Sebastián (José Luis Rebordinos).

Buena parte de los protagonistas fueron aragoneses. Como la directora Pilar Palomero, que ‘recibió’ otro Augusto, o Ignacio Estaregui, que con su trabajo ‘En racha’ obtuvo el galardón al mejor cortometraje aragonés. Una de las secciones del festival, el Certamen Internacional de Documentales, tuvo también ganador aragonés, ‘Los cielos españoles’, un trabajo de Isabel Soria y José Manuel Herraiz que rastrea y documenta los artesonados antiguos adquiridos a principios del siglo XX por el magnate norteamericano Hearst.

El Certamen Internacional Otras Miradas lo ganó la cinta sueca ‘Alive’, dirigida por Jimmy Olson; y Visiones de la Historia fue ex aquo para las españolas ‘Casas Viejas 1933’, de José Luis Hernández, y ‘El sitio más idóneo’, de David Regos. Susan Béjar fue premiada por su cortometraje ‘Distancias’. Y Guillermo Rojas, con ‘Una vez más (Once Again)’ ha obtenido este año el Augusto al mejor largometraje independiente.

Roberto Isasi, director de Marketing de HENNEO; Paloma de Yarza, consejera de HENNEO; y José Luis Anchelergues, director del festival, tras la entrega del galardón. Heraldo.es

Recibieron premios también La Zaragozana, el Festival de Cine de Fuentes de Ebro, que este 2020 ha tenido que ser cancelado por la pandemia, y HERALDO DE ARAGON, en el año en que celebra su 125º aniversario. Paloma de Yarza, consejera de HENNEO, felicitó al festival al tiempo que agradeció el premio asegurando que «es un placer, y un deber, para HERALDO DE ARAGON apoyar mediante nuestras informaciones a un sector tan necesario e importante como el cultural. Este ‘Augusto’ es un acicate para seguir trabajando en esa línea de difusión y promoción de la cultura».

El director del certamen, José Luis Anchelergues, hacía ayer una primera valoración al cierre del festival. «Estamos muy contentos de cómo ha transcurrido la 25ª edición, un aniversario que nos hubiera gustado celebrar de otra manera –señalaba–. Nos hemos tenido que reinventar pero pensamos que nos ha dado buenos resultados. Algunas de las novedades que hemos puesto en marcha este año han llegado para quedarse, pero está claro que el festival tiene que ser lo más presencial posible. Esperamos que la edición del año que viene sea más normal».

El formato ‘online’ de alguna manera se mantendrá, pero no será la principal apuesta.

«Defiendo, al igual que los directores de muchos otros certámenes –añadía Anchelergues–, que lo ‘online’ tiene que ser un complemento más que una obligación. Ha sido un festival variado y rico, y los trabajos, y esto nos ha sorprendido, han sido vistos en países tan lejanos como Grecia o Argentina. Pero nuestro potencial es Zaragoza».

Este año habían pasado a la fase final 108 producciones audiovisuales procedentes de 20 países, seleccionadas de entre las 1.733 obras audiovisuales de 63 naciones que se presentaron a las siete categorías establecidas.

El palmarés

Certamen Internacional Visiones de la Historia: Ex aequo a ‘Casas Viejas 1933’, de José Luis Hernández (España) y ‘El sitio más idóneo’, de David Regos (España).

Certamen Internacional Otras Miradas: ‘Alive’, de Jimmy Olson (Suecia). Mención especial a ‘77’, de Raúl Mancilla (España). El Premio Videominuto ha sido para ‘No compartas’, de Andrea Collado, Enma Calvo, Gonzalo Nuviala, Pablo Estaun y Carmen Mas (España). Y el Premio de Fotografía para ‘Belleza’, de Cristina Martín Navarrete. (España).

Certamen Internacional de Documentales: ‘Los cielos españoles’, de Isabel Soria y José Manuel Herraiz (España). Mención especial para ‘Cuando no esté Lola’, de Cristina Ramírez Orosa (España).

Certamen Nacional de Cortometrajes: ‘Distancias’, de Susan Béjar (España). Mención especial para ‘El tratamiento’, de Álvaro Carmona (España). El Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Animación ha sido para ‘Roberto’, de Carmen Córdoba González (España);y el de Mejor Cortometraje Aragonés lo ha ganado ‘En racha’, de Ignacio Estaregui (España).

Certamen Internacional de Centros de Formación Audiovisual: ‘TÄTER’, de Max Benyo (Alemania). Mención especial para ‘¡Existe!’, de Luca Zuberbühler (Bélgica).

Certamen Internacional de Largometrajes Independientes: Mejor Largometraje Independiente Internacional: ‘Una vez más (Once Again)’, de Guillermo Rojas (España). Mención especial para ‘Peckinpah Suite’.