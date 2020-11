La Biblioteca Pública de Nueva York se fija en un álbum de Vera Galindo

ZARAGOZA. "Ha sido una sorpresa total, inesperada, aún no me lo creo. ¡Es muy bonito que mi primer álbum ilustrado en solitario haya salto el charco y sea reconocido en Nueva York!", dice Vera Galindo. El martes por la noche se enteró de que su cuento ilustrado ‘¿Cómo lo ves?’, ganador del Premio Apila a la primera impresión en 2019, haya sido seleccionado por la Biblioteca Pública de New York, en la sección infantil de libros en español, entre los diez mejores para lectores de hasta 12 años. "Yo quería mostrarles a los niños que las personajes somos muy diferentes entre sí y los artistas, también. Que el arte ofrece muchas visiones distintas y también numerosas técnicas", dice.

Explica que eligió artistas conocidos y no tan conocidos, que quería mostrar "la diversidad del arte actual y de algunos más clásicos como Van Gogh o Picasso", señala. También ha hecho sus apuestas. "Tenía claro que quería meter a Basquiat, que me gusta mucho, o a Bansky, porque me interesa mucho el arte urbano. He querido equilibrar el libro con mujeres. Ahí están Frida Kahlo, que convertía su tristeza en flores, Louise Bourgeois o la artista Yayoi Kusama". Este libro, el primer individual de la autora, se suma a otro, autoeditado, que firmó con Patricia Cotaina: ‘La tronca de Navidad’.

Próximas traducciones

Afirma que el libro, que será traducido al danés y al turco, plantea un viaje por el arte a través de los detalles, el humor y el juego. "La historia de los artistas queda en un segundo término y el niño lo acaba recordando por los detalles. Les digo: “A Van Gogh le faltaba una oreja. A mí no”, y ríen".

Si para Vera Galindo es importante el reconocimiento internacional, no lo es menos para el sello Apila, nacido en el seno de la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Edu Flores y Raquel Garrido explican: "Nos reafirma en que estamos haciendo un buen trabajo y en la importancia de apoyar a los jóvenes ilustradores. Nos hace una especial ilusión porque en Estados Unidos es muy importante el público infantil de lengua hispana y en la Biblioteca Pública de Nueva York dedican una especial atención al libro para niños".

La doble página dedicada a Frida Kahlo. Vera Galindo/Apila.

Dicho esto, evalúan el álbum como subgénero literario dentro de la literatura Infantil y juvenil. "Lo emocionante del álbum infantil es que, tras su aparente simplicidad, se esconden un montón de ingredientes muy variados que hacen de este género editorial uno de los más complejos. Los libros infantiles, en general, son importantes porque contribuyen al desarrollo del niño a muchos niveles, el intelectual, de compresión, língüístico, afectivo...", dicen. Y añaden, centrándose en los valores pedagógicos: "Estimulan sus capacidades cognitivas, les sirven de modelo para el aprendizaje social, les abren las puertas a la imaginación y, en el caso de los álbumes, además, son el primer contacto de los niños con la imagen como vehículo de comunicación y con el arte a través de la ilustración. Y todo eso de una forma lúdica".

Raquel y Edu piensan que el álbum infantil es, para el ilustrador, "el medio ideal para experimentar y desplegar recursos estéticos y visuales. Por todo ello editamos pensando el álbum para los niños y para los que no son tan niños". ‘¿Cómo lo ves?’ ha despertado mucho interés también en la Feria de Fráncfort y están a la espera de nuevas contrataciones.