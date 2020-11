HBO confirma que la serie de 'The Last of Us' avanza y anuncia sus productores.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que HBO, el canal de pago estadounidense, avanza con la producción de la serie de 'The Last of Us', el videojuego exclusivo de PlayStation desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog y anuncia a sus productores.

Neil Druckmann, ganador de los premios BAFTA y WGA, además de director creativo y máximo responsable de la saga 'The Last Of Us', y Craig Mazin, ganador de un premio Emmy, Globo de oro y WGA y creador de la exitosa serie Chernobyl, serán los responsales de la serie y actuarán como productores ejecutivos y guionistas.

Carolyn Strauss (Chernobyl y Juego de Tronos), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation Productions) y Carter Swan (PlayStation Productions) también serán productores ejecutivos de la serie, que estará coproducida entre Sony Pictures, World Games, Naughty Dog y PlayStation Productions.

El anuncio fue realizado por Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de la cadena HBO: "Craig y Neil son visionarios en sus respectivas ligas. Con ellos a la cabeza, junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie llamará la atención de los fanáticos acérrimos de los juegos de 'The Last of Us', y también a los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva", comentó.

Por su parte, Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television Studios, también quiso comentar lo relacionado con el anuncio: "Estamos encantados de trabajar con HBO y este fantástico equipo creativo para dar vida a la serie The Last of Us". Por su parte, Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, aseguró que "la innovadora narración e ingenio" de PlayStation es un "complemento natural del enfoque creativo de Sony Pictures Television". "Nuestra colaboración es un gran ejemplo de nuestra filosofía de trabajo "One Sony". Esperamos desarrollar IP de juegos aún más icónicos en el futuro", comentó.

Basada en 'The Last of Us', la popular saga de videojuegos aclamada por la crítica y desarrollada por Naughty Dog en exclusiva para PlayStation, la historia tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna sea destruida. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.