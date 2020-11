Cultura estudia crear centros de producción cultural en la España vaciada

El secretario general de Cultura, Javier García, ha dicho hoy que el Ministerio de Cultura está trabajando en un plan para crear, junto con los ayuntamientos implicados, centros de producción cultural en la España vaciada, con el objetivo de que la cultura llegue a los "lugares más recónditos y alejados".

Así lo ha expresado García en respuesta a una pregunta realizada por el grupo parlamentario socialista durante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados celebrada esta mañana.

Formulada por la diputada Fuensanta Lima, el PSOE le ha preguntado al secretario general de Cultura sobre los planes del ministerio de Cultura para abordar la "protección de la biodiversidad, el incremento de la desigualdad, el reto demográfico y el desarrollo sostenible, entre otros".

En su turno de respuesta, García ha informado, sin ofrecer más detalles ya que aún no tienen "resultados concretos", que el Ministerio está "pensando" qué centros culturales "se pueden crear fuera de Madrid y sobre todo fuera de las zonas pobladas".

Según ha matizado, se trata de un plan en cuya elaboración participará la Dirección General de Industrias Culturales así como la Dirección de Bellas Artes. "Queremos ver la fórmula de que la cultura llegue a los lugares más recónditos y alejados, y no solo que llegue sino que haya centros de producción cultural, y estamos trabajando para ver qué centros podemos tener en la España vaciada en colaboración con los ayuntamientos", ha añadido.

Durante esta comisión, el grupo parlamentario popular también ha preguntado a García sobre los motivos "políticos, ideológicos y doctrinantes" existentes "entre las continuas declaraciones por miembros del Gobierno en apoyo a la República y el segundo homenaje en seis meses de la filmoteca Nacional a la proclamación de la II República que tendrá lugar el día 27/10/2020".

Una pregunta que para el PP no tiene ningún "prejuicio ideológico", pero que sí es una "llamada de atención" para que "sean respetuosos".

"Reivindico la dignidad del director de la Filmoteca, está actuando con toda regularidad -ha contestado García- la Filmoteca tiene fondos históricos muy importantes y los exponen. Lo que me preocupa es que no asumen (en referencia al PP) la democracia de la república, la república fue un régimen muy digno que lo destrozaron los que no aceptaron la democracia y por eso tuvimos 40 años de dictadura. Hace muy bien la Filmoteca en defenderla y darle información", ha matizado.