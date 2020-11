¿Predijo Nostradamus la llegada del coronavirus a Zaragoza?

¿Predijo Nostradamus el impacto del coronavirus en Zaragoza? A primera vista la pregunta parece una 'boutade' (y de hecho lo es) o carnaza para conspiranoicos o apocalípticos, que lo aprovechan casi todo. Pero lo cierto es que una de las cuartetas del boticario francés habla de Zaragoza y de una epidemia.

Nostradamus (1503-1566) estructuró sus famosas profecías en 942 cuartetas poéticas, que a su vez agrupó en centurias. Si son ciertas las ediciones en pdf que pueden encontrarse en internet, la cuarteta LXXV de la tercera centuria dice: "Pau, Verona, Vicenza, Zaragoza/espadas ungidas, terrores húmedos de sangre:/peste tan grande vendrá a la gran hoya/cercano socorro y los remedios muy lejos". Si tomamos a Pau como símbolo de Francia, a Verona y Vicenza por toda Italia, y a Zaragoza por España, nos encontramos con tres de los países más azotados actualmente por la pandemia, y a partir de ahí... Con menos que esto se han formulado todo tipo de teorías.

El problema con las profecías de Nostradamus, más allá de las traducciones ásperas (al parecer, escribió alternando idiomas como el provenzal, griego, latín, italiano y hebreo) es que son tan imprecisas que se pueden encajar casi en cualquier acontecimiento histórico. Sus defensores aseguran que las escribió así para eludir a la Inquisición, y hablan de que predijo la llegada de Hitler al poder, la muerte de lady Di... Por raro que parezca, aún hoy, cuando nos acercamos a los 500 años de su publicación (1555), su obra está muy presente en la sociedad contemporánea.

El 'Nostradamus ya lo dijo' circuló abundantemente por las redes en marzo pasado, en plena primera ola de la pandemia. Incluso se difundió masivamente por whatsapp una 'profecía': "Y en el año de los gemelos (en alusión a 2020)/surgirá una reina (en referencia al corona-virus)/desde el oriente (China)/que extenderá su plaga/de los seres de la noche (murciélagos)/a la Tierra de las siete colinas (Italia) /transformando en polvo/a los hombres del crepúsculo (ancianos),/para culminar en la sombra de la ruina (crisis económica)". Miles de personas de todo el mundo recibieron en sus teléfonos móviles mensajes que comentaban la profecía, lo cual no es de extrañar porque parecía acomodarse bien a la realidad. El problema es que resultó ser... falsa. Ese texto no aparece en la obra original, es apócrifo.

Pero los defensores de Nostradamus enseguida hallaron alternativa. En la segunda centuria, la cuarteta LIII dice: "La gran peste de la ciudad marítima/no cesará hasta que la muerte no sea vengada...". Y así se zanjó la polémica. Pero tenían más donde elegir: Nostradamus, que perdió a su primera esposa y dos hijos en una epidemia, empleó en sus cuartetas la palabra 'peste' casi 30 veces.

Al margen de todo esto, intriga saber qué acontecimiento une, o unirá, a Zaragoza, con Pau, Vicenza y Verona. Desgraciadamente, Nostradamus ya no va a poder aclararlo. No va a ocurrir como con Bob Dylan en 1963, cuando medio mundo especulaba con que su 'A hard rain's a-Gonna fall' había aludido a la crisis de los misiles y glosaba su carácter anticipativo. El cantante, cansado, tuvo que salir a escena para desmentirlos: "En la canción no hablaba de una lluvia atómica, solo de una lluvia fuerte", dijo.