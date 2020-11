Juliaiaie: "Me gustan las fotos que cuentan historias, escenas cotidianas, costumbres"

Juliaiaie es una joven fotógrafa de Zaragoza empeñada en un proyecto de retratos de gentes de la ciudad. Acaba de llegar al número 100 y está especialmente satisfecha.

¿Quién es, en realidad, Juliaiaie?

Juliaiaie es el nombre bajo el que se encuentra Julia Mancho. Soy fotógrafa, cinéfila, melómana y publicista de Zaragoza. Una chica de 26 años que va de aquí para allá siempre con su cámara encima. Me apasiona la gente y todo lo que a ésta le rodea, por eso surgió este proyecto, para hablar de manera individual de todas esas personas que se cruzan en nuestro camino y marcan nuestros días.

¿Desde cuándo le interesa la fotografía?

Debe venir de familia porque tenemos la casa llena de álbumes fotográficos. Siempre me ha gustado lo relacionado con lo artístico y buscaba una manera de juntar todos mis inquietudes en una: fotografiar conciertos, crear escenas de películas, crear composiciones artísticas con mis fotografías y por supuesto, la fotografía social. Es la manera de aunar mis pasiones.

¿Cuál ha sido su evolución: ha tenido maestros, tiene referentes?

Aunque haya estudiado siempre algo relacionado con la imagen, mi pasión por la fotografía viene de mucho antes. Fue coger una cámara e ir sacando fotos y probando hasta que alguna salía como yo quería. Soy autodidacta, aunque tanto mis estudios como la gente de mi alrededor me han impulsado siempre para seguir aprendiendo.

Con respecto a referentes, en este tipo de fotografía no sigo a nadie en concreto, estoy continuamente en las redes buscando ideas y cosas nuevas que hacer. Sigo a muchos que me inspiran, tanto de aquí como de otras partes del mundo, pero no tengo un maestro propiamente dicho.

¿Qué tipo de fotos le interesan?

Me interesan las que cuentan una historia, las que nos enseñan escenas cotidianas, costumbres. Las fotografías que si las miras bien puedes saber casi a la perfección lo que pasaba antes y lo que va a pasar después. Parece que tienen hasta movimiento.

Así retrató la fotógrafa a Sho-Hai. Juliaiaie.

¿Cómo surgió este proyecto, a quién quería retratar, a quién has retratado?

Yo, que no paro quieta en ningún momento, pensé en la idea de retratar a todas esas personas con las que me iba cruzando en el día a día y destacaban por algo en especial. Empecé por lo más sencillo, mi familia, pero poco a poco he ido incluyendo a amigos o personas que en mi vida son destacables. Desde al artista que he ido a ver en directo, hasta el guía que me acompañó en mi viaje por Jordania, pasando por la dueña del bar al que voy siempre.

Las ha ido colgando en Instagram, ¿no?

Aparecen en este instagram unas cuantas personas de esas que, aunque no veascon frecuencia o igual no sepan la importancia que tienen en tu vida, el espacio que ocupan en tu interior es muy grande. Fotos que igual no han tenido mucha repercusión entre el resto, pero que a mí, personalmente, me sale una sonrisa cada vez que veo que forman parte de este proyecto y, sobre todo, de mi vida.

¿Por qué le ha dado tan importancia a las manos? Hace más de 30 años, el fotógrafo Rogelio Allepuz hizo una colección de fotos de manos...

Las manos cuentan una historia. La mirada dice mucho de la persona, eso es innegable, pero los gestos nos cuentan muchísimos detalles más. Sin conocer a los que aparecen en las fotos, con sus gestos puedes saber si son tímidos, seguros o incluso a qué se dedican. Se aprecia si es gente artística, presumida, introvertida o echada para adelante. Las fotos de Rogelio Allepuz me parecen increíbles. Son, como contaba anteriormente, esas fotos que parece que tienen movimiento.

¿Qué ha aprendido de la gente y de la fotografía?

Sobre todo he aprendido a conocer más a la gente. Obviamente, todos los que aparecen en este proyecto son gente que han marcado mínimo un día de mi vida pero, es cuando llego a casa, edito la foto y me enfrento al texto, cuando descubro realmente quién es esa persona y qué hace en mi vida. Hay veces que empiezo a escribir y tengo tantas cosas que contar y tantas ganas de que todos vean quien es esa persona que no puedo esperar a compartirla y, por el contrario, hay veces que me he puesto delante de una foto y no he sabido ni por dónde empezar. A nivel de fotografía he ganado muchísima experiencia.

¿En qué sentido?

Cada sesión es diferente. La mayoría son gente normal, la que nos cruzamos por la calle. He tenido sesiones de todo tipo. Gente tímida, gente a la que le encanta posar, gente que no le gustan las fotos, gente que con una foto ya tiene la foto definitiva y gente con la que tras horas seguimos sin conseguir una foto que nos guste. De todo se aprende.

El fotógrafo Marcos Cebrián. Juliaiaie.

Hay alguna anécdota que quiera rescatar o recordar...

Dentro de que cada foto es muy importante porque todos significan algo para mí, una de las fotos que recuerdo como más difícil fue cuando yo, Julia Mancho, me encontraba delante de uno de los fotógrafos que más he seguido su recorrido durante años. Cada vez que cambiaba un ajuste de la cámara, en mi cabeza pasaban mil comentarios como: "Seguro que él hubiera puesto la iluminación de otra manera" o "estará pensando que cómo puedo hacer la foto así". Como escribí en el texto de la publicación, para mí fue como "cantar delante de Julio Iglesias o echarle una carrerita a Usain Bolt".

¿Qué querría hacer con este proyecto, exponerlo, llevarlo a un libro?

En un principio esto no era más que un proyecto personal en el que yo iba creando una especie de diario o libro de visitas pero, tras la acogida que está teniendo el proyecto y la cantidad de mensajes bonitos que recibo, la verdad es que sí que me gustaría hacer algo con todas estas fotos. No sé si exponerlo, o llevarlo a un libro, pero desde luego, todo esto ya es un premio para mí.