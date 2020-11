Alejandro Blanco: "A día de hoy la situación es crítica por las restricciones y la escasez de películas"

¿Cómo está siendo la respuesta de los zaragozanos en estas primeras semanas de apertura en La Torre Outlet?

Hemos registrado muchas visitas y recibido muy buenos comentarios del público. Nos trasladan que las salas dan una sensación de gran amplitud y espacio y que están encantados con las butacas.

¿Qué tienen de especial las famosas butacas?

Son individuales, de grandes dimensiones, y tapizadas en vinipiel. Pero lo mejor es que tienen un mecanismo automático que permite reclinar tanto el respaldo como el reposapiés a gusto del espectador.

Demuestran una gran valentía al apostar por abrir unas salas en un momento tan incierto como el actual. ¿Cuáles son sus motivaciones y perspectivas al establecerse en Zaragoza?

Nos gustó el proyecto de La Torre Outlet y nos motivaron las facilidades por parte de la propiedad del centro comercial para desarrollar los cines a nuestra entera satisfacción, sin limitaciones estructurales.

¿Cómo observan el presente y el futuro con la amenaza del coronavirus y su afección en los aforos y otras restricciones?

A día de hoy la situación es crítica. Los cierres cautelares, las restricciones, las limitaciones de aforo... pero, sobre todo, la escasez de contenidos cinematográficos (películas) debido a estas limitaciones, es lo que nos hace tener una perspectiva negativa del futuro a corto y medio plazo.

¿Qué elementos les diferencian de otros cines?

Apostamos por dotar de la mayor calidad a nuestras instalaciones y por eso ofrecemos la más alta tecnología del sector. Las salas Artesiete La Torre son el mejor ejemplo: cuentan con proyección Láser 4K de última generación y pantallas de gran resolución y tamaño y butacas reclinables.

¿Planean en el futuro, cuando la situación lo permita, hacer actividades complementarias, como presentaciones con actores o directores, o ciclos temáticos?

Por supuesto. Ya estamos trabajando en un ciclo, pero el avance de la pandemia no nos permite ponerle fecha. Este ciclo todavía no está confirmado, por lo que no anticiparé nada hasta que podamos asegurar su puesta en marcha. No obstante, la celebración de eventos, conferencias, festivales de cine, presentaciones, preestrenos y pases especiales es algo que ya estamos realizando en otros cines del grupo con grandes resultados. Se suele pensar que una sala de cine se limita al visionado de una película, pero es un espacio muy versátil, con muchas posibilidades.

¿Qué vinculación tiene Antonio Banderas con Artesiete?

La marca Artesiete pertenece a una sociedad en la que participa Antonio Banderas con una sociedad de su propiedad.

¿Cómo se nota su influencia?

Colabora puntualmente asistiendo a alguna inauguración de los diversos complejos cinematográficos que explotamos.