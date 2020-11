BTS lanza 'BE (Deluxe edition)' y envía un mensaje de ánimo a sus seguidores

La banda surcoreana BTS presentó en Seúl su nuevo álbum de estudio, 'BE (Deluxe edition)', un trabajo en el que la banda se ha podido involucrar en muchos más niveles y con el que ha querido transmitir un mensaje de ánimo a sus fans en plena pandemia.

'BE' consta de ocho temas, siete nuevos y 'Dynamite' (lanzado en agosto), y gira en torno a la inesperada y triste situación generada por la pandemia.

Empezando por el sencillo principal del álbum 'Life goes on' ('La vida sigue'), el disco busca compartir un mensaje positivo y las sensaciones por las que ha pasado el grupo, que canceló una esperada gira mundial y desde entonces no ha podido actuar con público.

Ni 'BE' ni 'Dynamite' estaban inicialmente planeadas. Cuando terminamos 'Map of the Soul: 7' (su anterior disco, lanzado en febrero) pensamos ¿qué hacemos ahora?" contó RM, líder del grupo, en una rueda de prensa en la que uno de los miembros del conjunto, Suga, estuvo ausente por estar recuperándose de una operación de hombro.

Con la gira cancelada, BTS comenzó a compartir en abril en redes sociales el proceso creativo detrás del que sería su próximo trabajo, algo que, según sus miembros, les ha servido para sentirse cerca de sus seguidores, conocidos como 'ARMY'.

La ausencia de compromisos públicos ha permitido a los siete integrantes del grupo estar más involucrados en el disco, con cada uno asumiendo roles de gestión en diferentes áreas.

"El concepto clave de "la vida sigue" comenzó a aparecer todo el rato cuando nos juntamos a concebir el nuevo disco", explicó por su parte Jimin, encargado coordinar la parte musical de 'BE'.

"En "BE" no queríamos enseñar a gente en el escenario que es lo que normalmente se ve. Queríamos que se viera a veinteañeros, que es lo que somos", comentó por su parte J-Hope.

De este modo, el álbum ha acabado por ser una suerte de "diario" sobre los meses de pandemia que el grupo ha decidido compartir, tal y como explicó Jin.

Jungkook, el más joven del grupo, lo ilustró claramente al explicar la dedicatoria para ARMY detrás de la canción 'Stay', en cuya producción participó directamente: "sería algo así como 'Estamos separados físicamente pero siempre vamos a estar juntos'".

Los seis miembros del grupo presentes han explicado también que la pandemia les ha servido también para meditar sobre su trabajo y echar la vista atrás.

"En el pasado, muchas veces me he sentido quemado por la presión. Pero ahora cuando empiezo a sentirme así, siento que he crecido. Antes simplemente era un momento duro que tenía que encarar, pero ahora puedo usar esos sentimientos para componer", contó V sobre lo terapéutico que le ha resultado producir 'BE'.

BTS interpretará por primera vez en vivo 'Life goes on' en los American Music Awards que se celebran el 23 de noviembre, y sus miembros dijeron hoy estar muy pendientes de lo que suceda dos días después, cuando se anuncien las nominaciones a los Grammy 2020.