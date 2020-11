Krevi Solenco lleva el aragonés al rap y reivindica su uso para "expresar ideas actuales"

Santiago Higueras (Zaragoza, 1991), conocido artísticamente como Krevi Solenco, derrocha estos días una indisimulada alegría. El motivo, la recepción de los cedés de ‘Os Chardins de Shalimar’, el primer disco de rap compuesto íntegramente en aragonés. Un hito que esconde años de trabajo y toneladas de ilusión para derribar cuantos muros han aparecido.

«Estoy muy contento de tener por fin entre mis manos el álbum -en mayo ya lo compartió en internet- y ahora es el momento de que llegue a la gente», explica henchido de orgullo.

La edición de este disco es la culminación de un proceso de enamoramiento de la música que arrancó en la niñez. «Fue a partir de los 11 o 12 años cuando empecé a ser algo más sensible en cuanto a la diferenciación de tipos de músicas, géneros musicales… Los amigos y amigas del colegio también ayudaron bastante y, por supuesto, al pasar al instituto fue todo un descubrimiento la cantidad de tipos de música y las culturas y modas que circulaban en torno a ellas. En mi caso fue el rap el tipo de música que me enamoró», rememora.

El flechazo con el rap, un género en el que Zaragoza es uno de los epicentros más fértiles, fue instantáneo. «Recuerdo que tenía 11 años, en quinto de Primaria, y encadené varios recreos observando a un chico de sexto que se quedaba solo en el banco del vestíbulo del colegio escuchando música con el ‘walkman’. Me acerqué y le pregunté qué escuchaba. Me pasó los cascos y empecé a oír un ritmo repetitivo y a un señor diciendo palabras malsonantes con mucha chulería. Aquello me llamó muchísimo la atención. Al día siguiente le llevé una cinta TDK de 90 y le pedí que me grabara aquel disco», prosigue. Aquella casete abrió la puerta a un mundo nuevo: «Fui descubriendo más grupos de Zaragoza, de España, americanos… y me fui metiendo en este género musical y entendí que aquello era una forma de vida, una herramienta de lucha social y un medio para expresar lo que uno siente», revela.

Paralelamente a este despertar musical, abrazó con intensidad la lengua aragonesa. «Desde crío me daba cuenta de que en mi pueblo oía expresiones que en Zaragoza no solía escuchar. Así investigué acerca de lo que por entonces llamaban ‘fabla’ y descubrí que en un valle se hablaba pandicuto, en otro chistabín, en otro patués.... y fue cuando me decidí a entender mejor todo aquello y a estudiarlo», asevera. Se formó con diversos cursos organizados por las asociaciones culturales O Trango y Nogará y, cuando adquirió un buen nivel, se lanzó al reto de aunar sus dos pasiones: el rap y el aragonés. En 2017 vio la luz la canción ‘No ye que Rap’, el aperitivo de ‘Os Chardins de Shalimar’.

Trabajo en equipo

La grabación se realizó en la segunda mitad de 2019 en Lacasia de la Música, un estudio ubicado en Yeste, en el municipio de Las Peñas de Riglos, que regenta Sergio Lacasia. Un escenario ideal para oxigenar e inmortalizar las canciones. En las tareas de producción contribuyeron Erik García ‘Ypsen’ y el propio Lacasia. También ha contado con lustrosas colaboraciones ( Juantxo Arakama y Helena Castilla) y el diseño de Alba Carroquino.

Una tarea colectiva que ha desembocado en un disco que defiende con entusiasmo: «Es un auténtico orgullo editar el primer disco de rap en aragonés. Contribuyo a demostrar que este idioma no sirve solo para hablar de cosas rurales, sino que es un vehículo para expresar ideas y sentimientos actuales, así como para denunciar y señalar injusticias sociales. Quiero dar a conocer el aragonés a toda aquella gente que quizá lo desconocía o que quizá lo achacaba a ciertos lugares o ámbitos concretos».

Aquellos que quieran adquirir el cedé pueden dirigirse a las redes sociales de Krevi Solenco, a la asociación Nogará o al bar Ordio Minero de Zaragoza.