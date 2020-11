El rescate de un disco perdido de Tino Casal se difunde desde Zaragoza

Los muchos fans que todavía conserva Tino Casal, 29 años después de su muerte en accidente de tráfico, están de enhorabuena. Ayer pudieron escuchar por primera vez ‘París’, ‘single’ de adelanto de un disco con un total de nueve canciones desconocidas, de título ‘Origen’, que se publicará el próximo 4 de diciembre. El estreno fue en Radio 4G y de la mano de Tony Miranda, director de la delegación aragonesa de esta emisora.

Lemuria Music editará el álbum y el propietario de esta discográfica,Pedro Lacárcel, es quien ha rastreado estas composiciones perdidas de cuya existencia solamente había sospechas. Las grabó el cantante asturiano en Turín, a la vuelta de un tiempo viviendo en Londres, cuando arrancaba su carrera en solitario tras su paso por el grupo Los Archiduques y un año antes de quedar segundo en el Festival de Benidorm.

Los nueve temas nunca vieron la luz, el estudio de la ciudad italiana cerró y sus dueños se trasladaron a São Paulo, a Brasil, llevándose consigo una copia. Fallecidos estos, fue una sobrina suya quien encontró en un trastero una bobina con la inscripción ‘Canciones de Celestino Casal’. Allí estaba: un disco entero inédito, con la producción totalmente finalizada, del que fuera uno de los nombres más populares del pop español en los 80, en el cual destacó con una música y una imagen influidas por el glam y los nuevos románticos. La cinta se encontraba algo deteriorada y lo registrado en ella ha sido objeto de un tratamiento para devolverle su brillo original.

Tony Miranda, que recuerda que fue «muy amigo» de Tino Casal, adelantó ayer la primera canción del disco, tras haber entrado en contacto con Pedro Lacárcel y también con Javier Losada, teclista y mano derecha del desaparecido músico. El estreno de ese ‘single’ fue en una conexión con el programa matinal de Fernandisco y Mar Montoro en Radio 4G, ‘Desde que amanece apetece’.

«Cuando escuchas ‘París’, si no sabes que quien canta es Tino Casal y que está grabada en 1977, puedes pensar que están sonando Kool & the Gang o los Bee Gees. Es puro funk», dice Miranda, quien destaca este tema muy por encima de los demás del álbum. «En el disco se ve que Tino, que era entonces un intérprete de canción ligera, estaba todavía buscando su propia personalidad», aprecia el locutor, quien aventura incluso que quizá no quedó del todo satisfecho con el resultado y por eso la grabación no llegó a editarse en su día.

Tony Miranda estrena esta mañana otras dos canciones de ‘Origen’ en ‘Planeta Disco’, el programa nacional de Radio 4G que él ofrece desde Zaragoza.