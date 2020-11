Un aficionado a la saga 'Alien' monta su propio museo en Barcelona

Un poco de Jerry Goldsmith y unos efectos de sonido y como cambia la cosa, no creeis ?

___ ___ ___ ___

A little bit of Jerry Goldsmith and some sound effects and how different, don't you think ?#JerryGoldsmith#Alien#Nostromo#AlienMuseum#RidleyScott#HrGiger#SigourneyWeaverpic.twitter.com/7KR0PcOb8a