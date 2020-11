'Dolor y Gloria' y 'Mientras dure la guerra' ganan los premios Fotogramas de Plata

La película de Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria' y la cinta de Alejandro Amenábar 'Mientras dure la guerra' han sido galardonadas con el premio a Mejor película española según la crítica y Mejor película española según los lectores, respectivamente, en los Fotogramas de Plata 2019, premios que otorgan los lectores de la revista.

“El hecho de que un premio me lo otorgue la crítica no es habitual en mi carrera, he tenido siempre más éxitos de público que de crítica. Pero estoy muy contento, y demuestra que la película ha llegado a todos los sitios por igual y ha emocionado a todos. Confirma la buena aceptación que ha tenido la película”, ha señalado Almodóvar.

Por su parte, Amenábar ha expresado también su agradecimiento a los lectores y al público que le ha votado por el galardón, afirmando que este premio para él es “la mejor manera de estimularme a seguir haciendo películas y series”.

La gala, que en un inicio se iba a celebrar el pasado 2 de marzo en la sala Florida Retiro de Madrid, pero que tuvo que posponerse a causa del cierre por parte del Ayuntamiento de Madrid del parque de El Retiro debido a las inclemencias meteorológicas, y posteriormente, debido la situación sanitaria derivada de la covid-19, ha tenido lugar esta noche de manera telemática y ha contado de nuevo con Ana Morgade como maestra de ceremonias.

“En este año tan complejo, lleno de dificultades y adversidades, creemos que el cine debe ser celebrado, el teatro necesita sentirse apoyado, las series merecen ser aplaudidas porque nos han sacado luz en los momentos más oscuros estos meses” ha comenzado diciendo la presentadora y humorista antes de dar paso a la lectura de los ganadores.

Por ello, para Fotogramas eran tan importante poder llevar a cabo esta 70 edición -pues llevan entregando premios ininterrumpidamente desde 1950- en la que los galardones han estado muy repartidos en todas las categorías, tanto en la de cine como en la de televisión.

De esta manera, los lectores de la revista han considerado a Belén Cuesta ('La trinchera infinita') como la Mejor actriz de cine y a Antonio Banderas ('Dolor y Gloria') como el Mejor actor. “Este es un premio al que tenía ganas. Es verdad que para mí es uno de los más importantes, porque representa un cariño, que es el del público, los lectores, que son al fin y al cabo espectadores. Y que este premio sea por Rosa, me emociona el doble la verdad”, apuntaba la actriz.

En la categoría de televisión, el premio a Mejor actriz ha recaído sobre Toni Acosta por su papel en 'Señoras del (h)AMPA' –“gracias a toda esa gente que ha sacado un ratito de su tiempo en ver la serie y votarme”- y el de Mejor actor en Álvaro Morte por su interpretación de El Profesor en 'La casa de Papel'.

Dentro de esta misma categoría, la serie 'Vida perfecta', de Leticia Dolera, ha logrado alzarse con el galardón superando, de esta manera, a las nominadas y aclamadas 'Élite' y 'La casa de papel', algo que ha “enorgullecido” a su creadora, que actualmente se encuentra rodando la segunda parte.

En teatro, los lectores han reconocido la labor de María Hervás por su papel tan estremecedor en la obra 'Jauría', y el de Carlos Hipólito por su papel en 'Copenhague'. “Que me den un premio por teatro lo hace aún más especial, así que le doy las gracias a todo el mundo”, afirmaba el actor.

Aunque, el premio más especial de esta 70 edición ha sido el Premio Honorífico que se le ha otorgado a Rosa María Sardá, recientemente fallecida.

“Este año tan atroz, nos ha arrebatado además a nuestra galardonada de Honor, Rosa María Sardá. Una mujer espectacularmente talentosa, un prodigio único. No se le resistía nada, cine, televisión y teatro, si hasta las galas te las bordaba. Nos ha dejado, pero nos ha quedado su legado. Las actrices y cómicas de este país le debemos mucho", ha señalado Morgade antes de dar paso a un vídeo homenaje.