Vidorreta: "'Amar es para siempre' es ponerte contra las cuerdas como actriz"

Tras cruzar el charco para convertirse en el ojito derecho de 'La Reina del sur' y hacer muy buenas migas con Kate del Castillo, la aragonesa Sara Vidorreta, quien con 21 años ya cuenta con una larga trayectoria en la interpretación, busca centrarse en proyectos en España. Su nuevo reto, cuenta a Efe, 'Amar es para siempre'.

Desde 'Lo que escondían sus ojos' (2016), 'Vis a vis' (2016) o 'Secretos de Estado' (2019) hasta la mexicana 'La Reina del sur' (2019) la carrera de la actriz Sara Vidorreta, que reconoce que ahora quiere centrarse en trabajar en la industria española, ha sido un no parar a pesar de su juventud.

Ahora afronta el exigente reto de las series diarias con la ficción 'estrella' de las tardes de Antena 3: "'Amar es para siempre' es ponerte contra las cuerdas como actriz", apunta la intérprete, que buscaba en este proyecto una oportunidad para asentarse en un papel con mayor recorrido que sus trabajos anteriores, los cuales, no obstante, le han permitido no dejar de trabajar desde sus inicios.

"Por suerte, llevo cuatro o cinco años seguidos sin parar de trabajar", dice la zaragozana de 21 años, quien comenzó a flirtear con el mundo de la interpretación desde los 9, cuando en su ciudad natal abrieron un curso de cine para niños.

"Tenía tanta ilusión y me empeñé tanto que me dejaron entrar con un año menos", explica entre risas, "Daban interpretación, historia del cine, producción, postproducción, etalonaje, maquillaje, peluquería, un poco de todo para tener una visión general de lo que era este mundo".

Los comienzos

Tras cinco años acudiendo cada sábado al curso, la actriz reconoce que se dio cuenta de que quería centrarse en la interpretación, que era lo que "mejor" se le da y lo que más le "apasionaba", por lo que apostó por viajar a Madrid para encontrar una agencia de representación y comenzar a hacer castings.

"El primer año que estuve probando suerte en Madrid encontré trabajo después de cuatro o cinco castings. Conseguí un papel ("El padre de Caín") que me hizo aprender mucho y meterme en este mundo a nivel más profesional", cuenta la actriz, que se define como una persona alegre, ordenada y con "muchas ganas de vivir y experimentar".

"Aquello fue con 15 años", recuerda Vidorreta, "fue una aventura", a la que se sumarían muchas más antes de cumplir la mayoría de edad. En 2016 llegó la TV-movie 'Lo que escondían sus ojos', con Blanca Suárez y Rubén Cortada, y su primer protagonista con 'iFamily' (2017).

"Fue la primera serie en la que me sentí una actriz real", relata, mientras comienza a enumerar proyectos: "Después de eso vino 'Secreto de Estado', que fue la vértebra de mi carrera, y en medio de eso estuvo 'Vis a vis', que me hizo realmente llegar a unos límites que yo no sabía que tenía".

Diferentes experiencias interpretativas, la decisión de irse a vivir a Madrid con 17 años y las ganas de esta zaragozana por "continuar con el deseo de ser actriz" desembocaron en un casting de 2.100 personas para un papel en la segunda temporada de la mexicana 'La Reina del sur' que terminó siendo para ella.

"Me cambió totalmente la vida"

"Entre tantas personas (…) Yo incluso tenía muchas amigas que estudiaban interpretación que también estaban haciendo el casting y, finalmente, me lo dieron a mí. Me cambió totalmente la vida", reconoce Vidorreta, a quien 'La Reina del sur' le permitió trabajar en el extranjero, viajar por Europa y Sudamérica y hacer muy buenas migas tanto en pantalla -siendo el ojito derecho de Teresa Mendoza- como fuera de cámaras con Kate del Castillo.

"Kate me acogió y me cuidó mucho. La considero una persona que me ha enseñado mucho", cuenta la actriz, que dio vida a Rocío Aljarafe, "un personaje gótico muy potente y muy diferente a todo lo anterior que había hecho".

Esa experiencia, "una locura" dice ella, le valió para volver a España con más seguridad y, sobre todo, con hambre de un proyecto que llevara consigo un personaje en el que trabajar a largo plazo: "Quería un personaje al que le pudiera dar arco y recorrido".

Así, 'Amar es para siempre' llegó como caído del cielo para poner en su camino a Emma, en cuya piel se meterá los próximos "siete u ocho meses" para desarrollar una complicada historia: "Ella era una chica muy soñadora pero la muerte de su madre y su hermano le dan un golpe de realidad al que se suma ahora haberse quedado embarazada por accidente".

El reto, reconoce, "es el más grande a nivel de concentración" que ha tenido en su carrera: "Es una serie tan rápida y de tan largo recorrido que necesitas mucha concentración y tener muy claro hacia dónde va tu personaje", explica la joven, quien concluye la entrevista reconociendo que está "muy feliz" y en un momento en el que no quiere "tener una perspectiva ni planes de futuro" sino "disfrutar de lo que venga, sin prisas".