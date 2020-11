Eva Hache llevará al cine el cómic de Moderna de Pueblo en su estreno como directora

La presentadora y cómica Eva Hache se estrenará como directora de cine con el filme 'Idiotizadas', basado en el cómic de Moderna de Pueblo que, de la mano de su ilustradora Raquel Córcoles, pasará a la gran pantalla.

Está previsto que el rodaje de la película, que será distribuida por Warner Bros. y cuenta con Alex de la Iglesia y Carolina Bang como productores principales, comience en algún momento de 2021. El guion corre a cargo de la guionista y cómica Jelen Morales. Por el momento, no se ha anunciado el reparto que interpretará a las protagonistas.

Eva Hache ha mostrado su entusiasmo por la propuesta en un comunicado en el que explica que cuando recibió la llamada de Álex de la Iglesia "no suponía que entre sus múltiples capacidades estaría la de leer mentes".

"Siempre he querido dirigir, nunca se lo dije, pero él lo supo. Me adornó la mañana diciéndome que no se le ocurría una persona que supiera tanto de comedia como yo. Le creí. Acepté de inmediato… Nos vemos en los cines”, concluye, optimista, la cómica y presentadora segoviana.

Moderna de Pueblo es un personaje de cómic creado en 2010 por Córcoles y Carlos Carrero que cuenta las vivencias de una chica de pueblo que se va a triunfar a la ciudad, pero solo consigue acumular fracasos.

'Idiotizadas', que ha vendido ya en España más de 100.000 ejemplares a través de cuatro novelas gráficas y este mes se prevé el lanzamiento del quinto libro, es, además de la historia de Moderna de Pueblo, la de sus amigas.

Una generación que ha crecido con cuentos de princesas y que ahora debe esforzarse por quitarse de encima mil historias que no le dejan ser libre. Gracias a su grupo de amigas, la protagonista va, poco a poco, quitándose los complejos que no le dejan avanzar en el mundo laboral, el sexo, el físico y las relaciones.

"Llevo mucho tiempo soñando con una adaptación del universo de Moderna a la ficción y estoy muy emocionada con el proyecto. Además, hacerlo acompañados por un equipo con tanta experiencia y que confía en nuestra forma de verlo me deja más tranquila”, apunta la propia escritora, quien señala que está "deseando empezar".