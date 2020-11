Relatar la pandemia

Escribir sobre la pandemia no es una tarea fácil ni agradable, más aún cuando se vive tan de cerca, en primera persona. El periodista y escritor Daniel Ramírez García-Mina (Pamplona, 1992) publica su quinto libro de no ficción, ‘Salvoconducto-19’ –prologado por Carlos Alsina–, una obra en la que narra sus quehaceres profesionales y personales durante los peores meses de la pandemia.

El autor reflexiona sobre aquel difícil momento y ofrece una visión panorámica de lo que no pudimos ver. Este relato, que no es un diario ni un ensayo ni un reportaje confinado, contiene a la vez todos estos ingredientes, nos pone ante el espejo, ante unas páginas que sirven al escritor pare relatar los duros episodios de una pandemia que todavía no ha desaparecido y que vuelve a mostrar su peor cara. Bien lo sabe Ramírez. Al poco de comenzar a escribir los textos de este volumen, su padre cayó enfermo y fue ingresado. En el capítulo ‘La vulnerabilidad del padre’ escribe: «Los mejores expertos del mundo trabajan en una vacuna que llegará, como pronto, dentro de un año. 365 días son miles de padres, miles de madres, miles de hijos, miles de abuelos... Miles de seres, pertrechados de sueños e ilusiones, que de pronto son apeados de la vida. Sin nadie que les acompañe en el vagón camino de la tiniebla».

«Los mejores expertos del mundo trabajan en una vacuna que llegará, como pronto, dentro de un año. 365 días son miles de padres, miles de madres, miles de hijos, miles de abuelos...»

Ramírez aborda la muerte en soledad de víctimas del coronavirus, y recibe una confidencia telefónica que le empuja a dar testimonio en forma de libro de lo que ocurre: «Hemos empezado a llevar cadáveres al Palacio de Hielo». Su oficio de periodista le lleva a adentrarse, provisto de su salvoconducto, en lugares clausurados durante el confinamiento y a contar los devastadores efectos de la crisis sanitaria desde su epicentro.

«Cuando el mundo se detiene, una pausa incómoda nos empuja hacia los pequeños grandes pasos»

Pero también vive, siente y observa como vecino el confinamiento: «Cuando el mundo se detiene, una pausa incómoda nos empuja hacia los pequeños grandes pasos. Ahora se miran todas esas parejas que se evitaban, esos matrimonios que ni se veían, esos amigos que jamás decían lo que pensaban». Un libro que hace memoria de este mal sueño, y que ayuda a despertar de él.