Miguel Ángel Encuentra: verde esperanza de un caminar rojo

A Miguel Ángel Encuentra (Aliaga, Teruel, 1951), siempre le ha gustado arriesgar desde que empezó con la abstracción en la segunda mitad de los años setenta. Como publicó en 1987 en el catálogo de la exposición ‘Pintura contemporánea aragonesa a la escuela’: "Es característica de mi obra el proceso lento, de búsqueda y continuos hallazgos, el contacto directo, de lucha física con la pintura. El procedimiento de decapaciones practicado, exige que me encierre con las obras en un recinto manteniendo un reto no convencional entre tinturas, lavados y pigmentaciones. Esa es la esencia de mi proceso pictórico actual". Unos puntales que se mantienen hoy en día.

Miguel Ángel Encuentra es un artista en continúa búsqueda, con una técnica precisa que ha ido depurando y que ha servido de inspiración para otros autores. Un artista que expresa el quejido de la opresión a través de una resolución crítica.

En esta exposición presenta un proyecto en el que lleva trabajando desde el año 2000. Es la primera vez que se puede ver completo este gran lienzo, en el que ha trabajado con 21 secciones aglutinadas en segmentos de siete secciones de tres metros cada una, hasta llegar a los 21 metros totales. Un enorme mural creado con una simbología premeditada –21 metros, 21 secciones, siglo 21–. Una obra que constituye un compendio renovado de las preocupaciones estéticas y conceptuales de la obra de este artista a lo largo de su trayectoria. No en vano la inserción de elementos geométricos se inicia con la exposición de 1978 en la Sala Gambrinus de Zaragoza.

Después el paisaje urbano se desenfoca en abstracciones delimitadas por muros que constriñen ventanas y puertas. Ese universo creativo de planos en el espacio y texturas medidas mantiene una línea en el tiempo que visualmente lo comunica con la obra presente. El proceso creativo que arrastra el tiempo y lo unifica. Un concepto que analiza José Luis Rodríguez García en el texto del catálogo: "La procesión de piezas está ante nuestra mirada. Pero, si he calificado de azarosa la ordenación de las piezas es porque, en verdad, bien podrían estar ordenadas de otra forma y no de la manera singular que ahora ha elegido el pintor. Aparentemente, no hay movimiento, y el alfa y la omega se intercambian como los desechos de un caleidoscopio que regala innumerables configuraciones, siendo siempre Él y lo Otro. El actual políptico de Encuentra es, así, un abanico caleidoscópico".

En la pintura de Miguel Ángel Encuentra la abstracción genera subjetividades. Los colores adquieren un simbolismo y la particular visceralidad se fragmenta en un todo estético. Negros, grises, blancos, rojos y verdes siempre han formado parte de la policromía de este autor. Pintura y contenido tienen un significado. Los fondos verde opaco, como una superficie sólida, dan unidad a la continuidad compositiva del mural sobre la que se construyen los elementos geométricos que flotan en el espacio, como si se dejaran acompasar por la música del tiempo. Y sobre ellos, abarcando toda la extensión una línea roja. Como una línea bursátil de la que depende la economía humana y que divide en grupos a la sociedad.

"Teruel fue la tierra negra, vital y embrionaria, que me dio origen", dijo el artista, afincado desde hace años en Barbastro

La exposición no solo muestra el extenso mural, sino que se completa con quince obras que pertenecen a la misma serie y que complementan y dan unidad al proceso pictórico. Constituyen el inicio y el final de un círculo temporal. El título de la exposición, ‘Negro Esperanza’, enlaza con una afirmación del artista en la que manifestó que: "Teruel fue la tierra negra, vital y embrionaria, que me dio origen".

LA FICHA

'Negro esperanza'. Miguel Ángel Encuentra. Museo de Teruel. Hasta el 22 de noviembre.