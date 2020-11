El Ayuntamiento compensa con 61.077 euros la gestión de 22 meses del Centro Las Armas

ZARAGOZA. El Ayuntamiento de Zaragoza, "en concepto de resarcimiento económico derivado del contrato extinguido de gestión y explotación del Centro Musical Las Armas", efectuará un pago de 61.077,50 euros a EI Fantasma Producciones S.L. en compensación a su gestión de ese espacio por un periodo de 22 meses contados desde el 26 de enero de 2018 hasta finales de 2019. Esa cantidad se efectuará próximamente en un único pago.

Sergio Vinadé, uno de los responsables de El Fantasma, explica la situación: "Es lo convenido. Nosotros presentamos una reclamación al Ayuntamiento que fue lo que llevó a la rescisión del contrato en noviembre de 2018. Fue una reclamación por todas las actividades que nuestro contrato nos permitía hacer y que no podíamos ejecutar por un montón de asuntos. Se hizo un informe jurídico y económico, y se vio que la gestión nos dejaba un déficit anual de 32.000 euros anuales2. Por ello, se calculó una indemnización, de 2014 a 2018, que se elevó a 111.572 euros.

"Se rescindió el contrato, porque para nosotros era insostenible la situación y el Ayuntamiento nos pidió que siguiésemos prestando el servicio". ¿Por qué este pago ahora? Insiste Vinadé: «Desde la fecha que se nos indemnizaba hasta que saliera el concurso nuevo nosotros podíamos reclamar ese dolo que nos había reconocido el Ayuntamiento de 32.000 euros al año. Aquel nuevo estado de cosas iba a ser para unos meses y ya han pasado casi tres años. Dicen que tienen intención de sacarlo pronto».

La burocracia infinita y lenta

La vicealcaldesa y consejera de Cultura, Economía y Proyección Exterior asume la situación: «Hemos conseguido que el gobierno municipal encomiende a Zaragoza Cultural la realización de los nuevos pliegos de licitación para un nuevo concurso. Hasta ahora no había resultado fácil porque ese edificio pertenece a la Sociedad Zaragoza de Vivienda, hasta que el Ayuntamiento pague lo que le falta, y pase a ser suyo»,

"Por eso no se podían hacer los pliegos –matiza Sara Fernández–. Hay trabajo avanzando porque todo el informe jurídico y económico está ahí, y es una base. Tenemos que zanjar esto lo antes posible; no tiene ningún sentido tenerlo así de parado". Sergio Vinadé hace balance: "El Centro Musical Las Armas lo que sí ha hecho es demostrar que un espacio público de gestión privada puede ser muy útil para la ciudadanía, y repercute en la vida cultual y musical de la ciudad. Lo hemos demostrado con creces. A partir de ahí hace falta lo que en todos los sitios del mundo: inversión. Hace falta dinero para que eso funcione. No podía ser que fuésemos nosotros los que estuviésemos poniendo toda la carne en el asador sin ayudas ni nada".

A veces, la multitud se congrega en la plaza, ante el Centro Musical Las Armas. Guillermo Mestre.

Las cifras ahí están: más de 200 conciertos y eventos (cursos, presentaciones, ciclos, clases) al año con una media de 250 grupos y solistas. «Nosotros hemos fomentado la participación de músicos locales, de jóvenes, y esa ha sido nuestra prioridad. Nos hemos considerado siempre una empresa que gestiona no un espacio sino un servicio público necesario público y hemos creído que teníamos esa responsabilidad con Zaragoza», explica.

La rescisión del contrato se debió a múltiples factores: «No se puede grabar en los estudios del bajo, no se podía hacer uso de la terraza y hacer un cine en el exterior, había derecho de explotación del escenario exterior y no se ha podido hacer, no podíamos cerrar la plaza y cobrar una entrada… Como ve un montón de dificultares», agrega Vinadé, que graba con Tachenko su nuevo disco, ‘La discoteca de la tarde’.

Sara Fernández manifestaba ayer su deseo de desburocratizar la situación. «Nos gustaría hacer unos pliegos rápidos y que sean lo suficientemente rentables para que El Fantasma o quien gane el concurso no tenga que hacer de discoteca hasta las cinco de la mañana, que es lo que estaban haciendo hasta ahora. Mi voluntad es que siga siendo un Centro Cultural, por supuesto, y que conviva y se integre con las gentes del barrio», sentenció.

LAS CIFRAS

Rescisión. La ruptura de contrato entre el Ayuntamiento de Zaragoza y El Fantasma Producciones S. L. se concretó en noviembre de 2018.

Pago. El Ayuntamiento abonó 111.572 en concepto de indemnización de 2014 a 2118.

Compensación. El Fantasma recibirá 61.077.50 por sus pérdidas en 22 meses, de enero de 2018 a diciembre de 2019.

El futuro. El Ayuntamiento también deberá compensar los meses del año 2020.