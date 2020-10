El Ayuntamiento confirma las seis residencias del Auditorio de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado a los grupos residentes del Auditorio para los años 2019 y 2020, confirmación que estaba pendiente después de que los servicios jurídicos declararan nulo el proceso de selección realizado el año pasado. Tras convocar nuevamente al tribunal, éste ha elegido las mismas candidaturas que en 2019: las orquestas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, los grupos Al Ayre Español, Los Músicos de Su Alteza y Enigma, y el coro Amici Musicae.

Por cada uno de los dos años, el coro recibe 42.000 euros, las orquestas sinfónicas 54.000 y los otros grupos 50.000. Esto si la resolución firmada por Sara Fernández, vicepresidenta de Zaragoza Cultural, no la tumba la jueza, ya que el tema está en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Zaragoza. La formación musical que se ha sentido perjudicada por el proceso, El Triunfo de Ariadna, y que llevó el caso a los tribunales, presentó hace ocho días una demanda dentro de ese recurso contencioso administrativo, en la que pide que le sea concedida la residencia.

«Tenemos motivos suficientes para reclamar porque no se han seguido los criterios de valoración establecidos en las propias bases de la convocatoria –subraya Clemente Sánchez Garnica, el abogado que lleva el caso–. Llevo mucho tiempo trabajando en estos asuntos, y la primera concesión de las residencias es la operación más opaca que he visto en muchos años. Después del informe jurídico municipal en el que se nos daba la razón y se decía que las puntuaciones no estaban motivadas, en julio pasado se creó un nuevo tribunal, que era prácticamente idéntico al anterior y, obviamente, llegó a la misma conclusión. Se ha elevado la calificación de El Triunfo de Ariadna de 12,5 a 14 puntos, tampoco se sabe muy bien por qué. Pero ahora se da el caso de que es el único grupo que, habiendo llegado a los 14 puntos, no se le concede la residencia. Me parece una auténtica discriminación». Según Sánchez Garnica, en la primera votación el corte para conceder o no la residencia estaba en esos 14 puntos. La jueza del Contencioso número 1 tiene ahora la última palabra.

Como se recordará, la historia se remonta al 7 de junio de 2019, ya celebradas las últimas elecciones municipales, cuando el concejal en funciones Fernando Rivarés firmó la resolución por la que se nombraban las formaciones residentes del Auditorio de Zaragoza para 2019 y 2020, lo que da derecho a remuneración económica (300.000 euros anuales a repartir entre todos) y a disponer de medios materiales del Auditorio. Se presentaron 14 candidaturas y se seleccionaron 6. De las 8 no seleccionadas, dos reclamaron: la Wind Orchestra Zaragoza y El Triunfo de Ariadna. Ambas presentaron alegaciones y, al no ser atendidas, El Triunfo de Ariadna, formación musical fundada en 2016 y dedicada a la música antigua, presentó un recurso contencioso administrativo ante los tribunales.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento elaboraron un informe, con fecha 25 de febrero pasado, en el que aseguraban «que las actuaciones encaminadas a la trasparencia podrían haber sido más y mejores» y que se había incumplido un aspecto de las bases del concurso relativo a la forma de puntuar los proyectos presentados. Por ello, consideraron nulo de facto todo el proceso, que tuvo que reiniciarse después del confinamiento.