La DGA abre la puerta a flexibilizar el aforo de teatros y museos si se dan las condiciones

El aforo se ha convertido en un clavo ardiente, en una disputa y en materia casi filosófica de discusión. Todo a la vez. El nuevo decreto del toque de queda condena a los espacios escénicos, a los museos, a las salas de cine y otros establecimiento a una gravosa reducción de su capacidad al 25%. En medio de la hecatombe de la pandemia y el temor a salir de casa, por profilaxis, el aforo es obstáculo añadido para el espectador.

Tanto el director general de Cultura, Víctor Lucea, como la vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han tomado cartas en el asunto. Lucea se reunía ayer con la dirección general de Sanidad y con un colectivo de empresas del espectáculo. El balance abona algunas esperanzas: "La reunión ha sido muy positiva. Se han intercambiado pareceres y se ha llegado al compromiso de que en cuanto sea posible se flexibilizarán las medidas que recoge el decreto. Si los datos de contagios acompañan y la situación epidemiológica mejora, se aumentarán los aforos para la Cultura", resumió Lucea.

Sara Fernández pedía hace algunos días que se incrementasen los aforos como si resumiese el drama y asumiese la frase de Vicente Villarrocha, de Arbolé: "En los teatros, niños y adultos están más seguros que en casa porque se potencian mucho las medidas sanitarias". Explicaba la vicealcaldesa ayer en el Teatro Principal: "He recibido felicitaciones por esa llamada a incrementar la cabida de los espacios. El teatro es seguro. Sería importante que Sanidad tuviese en cuenta las características de este oficio y que se reuniese con el sector antes de tomar medidas tan generales".

Reuniones sectoriales

Víctor Lucea se extendió al analizar el diálogo con Sanidad. "Tenemos muy buena interrelación con Sanidad. Insisto: en el momento en que sea posible y en función de sus criterios también, de estudio y de análisis, pedimos que la cultura sea uno de los primeros sectores o de las primeras actividades en las que se puedan flexibilizar aforos y se pueda arbitrar algún tipo otro de medidas. Pienso, claro, en los teatros y en los museos, principalmente".

Víctor Lucea no habla de las salas de cine. "Con los cines no hemos hablado ni me han llamado, porque, además, y no sé por qué, no tenemos contacto habitual con ellos. En Aragón no hemos hablado con nuestros exhibidores; en cambio con el Ministerio de Cultura sí hemos participado en reuniones sectoriales donde estaban las salas, los profesionales del sector, pero es verdad que aquí ni tradicionalmente ni hasta la fecha hemos tenido contacto con los cines. Habrá que remediarlo. Sí es verdad que con alguna otra asociación creada en estas circunstancias ya hemos empezado a trabajar. Pienso en promotores, técnicos, ‘riders’", señala, y revela que el pasado lunes se sentó con la gente de la música.

"Estuvimos con ellos y con Sanidad con el mismo planteamiento. Sanidad sabe que hay unas circunstancias muy complicadas a nivel de actividad y que esos profesionales llevan muchos meses sin poder abrir". De esa reunión salieron algunos acuerdos y propuestas concretas: "Sin forzar el criterio sanitario, que respetamos absolutamente, hay que trabajar por la flexibilidad. ¿Que supone esto para la música? Tanto promotores como salas van a ponerse a desarrollar una propuesta de protocolo que tendrá el visado o la revisión de Sanidad, y a partir de ahí buscaremos una fórmula administrativa o jurídica porque actualmente las salas tienen su licencia como ocio nocturno. Y ese ha sido el matiz que no les ha permitido abrir".

Uno de los representantes de las compañías (solicita el anonimato) que se reunieron con Víctor Lucea y el equipo de Sanidad decía: "Queremos colaborar con el Gobierno de Aragón y nos estamos entendiendo muy bien. Hay sensibilidad y complicidad. A las compañías se nos ha pedido discreción, pero todos entendemos el esfuerzo institucional y valoramos la sensibilidad que muestra la consejería. Cultura y Sanidad entienden la situación, saben que el teatro es un lugar seguro y nos han dado a entender que en cuanto se pueda tienen en el horizonte subir el aforo a un 50%". Por otra parte, el ya citado Villarocha dijo: "Sanidad ampliará el aforo cuando se estabilice la curva. Han sido muy receptivos y comprenden perfectamente nuestra incertidumbre. Hay sintonía y comunicación. La DGA esta vez ha estado a la altura".