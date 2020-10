Sara Fernández: "Si no cierran los teatros, que no nos ahoguen"

Desde este lunes el aforo en los equipamientos culturales de Aragón no puede superar el 25%. Una exigencia que hace muy complicada, casi imposible, la viabilidad de los espectáculos más allá del paraguas de las instituciones públicas. Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura de Zaragoza, ha alzado la voz para solicitar al Gobierno de Aragón que suavice esa normativa y aumente el porcentaje de asistentes, apelando a la seguridad reinante en el ámbito cultural desde que se retomó la actividad en julio.

"Hago un llamamiento a las autoridades sanitarias para que revisen los aforos de los equipamientos culturales. Se ha demostrado que desde julio no ha habido ni un solo rebrote asociado con un evento cultural. Hemos tomado y seguimos tomando todas las medidas sanitarias y los protocolos revisados por Aenor. Hace unos días volvimos a pasar una auditoría", ha explicado en la presentación del nueva obra de LaMov, 'El lago', en el Teatro Principal.

Fernández ha enfatizado la seguridad que reina en las instalaciones teatrales: "Reitero la seguridad en los teatros, que cumplen las contingencias, al igual que todas las compañías y la responsabilidad individual de los asistentes. Los teatros son seguros. Pido un poco de coherencia con los aforos culturales. Si se rebajan al 25%, como es el caso de ahora, se dificultan muchas de las actividades programadas. Hecha esta petición, seguiremos cumpliendo estrictamente los requerimientos sanitarios".

También ha apelado a la comparativa con otras regiones españolas para reforzar su petición: "En los teatros se ha actuado con mucho cuidado. Hasta esta semana el aforo era del 50% y anteriormente llegamos al 75%. No tengo claro que sanitariamente haya tanta diferencia entre el 50 y el 25%. Hay comunidades con cifras de contagios muy peores que Aragón en las que se permite el 75%. Haremos lo que nos digan las autoridades, pero nos gustaría que revisaran esos aforos por la propia subsistencia del sector". Y ha concluido clamando por la supervivencia de un sector que está tiritando: "Cuando todavía no han cerrado los teatros es porque se pueden celebrar espectáculos en ellos. Si no nos cierran, que no nos ahoguen. Las administraciones tenemos la obligación de ser un buque insignia y por eso mantenemos la programación a costa de las arcas municipales. Nos unimos a las peticiones del sector cultural porque otros no se lo pueden permitir".

José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, también ha dibujado un panorama muy oscuro si no se suaviza la normativa: "La cultura no merece esta exigencia de aforo a las que nos someten. No se pueden cumplir más exigencias en los teatros municipales. Se debe contemplar con más generosidad los esfuerzos que se están realizando para que el sector cultural no se venga abajo y con nosotros los promotores privados. Si bajamos la persiana, se producirá la destrucción del sector. Las compañías no merecen estos aforos tan bajos ni estas exigencias ya que su trabajo y esfuerzo es tremendo".