¿En casa y sin planes? No pasa nada: noviembre trae 11 estrenos de series a las plataformas de streaming

Si todavía te queda algún estreno de series de octubre por ver, ¡date prisa! Porque los de noviembre están ya a la vuelta de la esquina. Para que tengas ya una carta de presentación de las novedades que llegan a las plataformas de streaming, además de las nuevas temporadas de otras historias, hemos preparado esta lista en la que podrás encontrar un pequeño resumen, así como el tráiler y la fecha de estreno de cada una de ellas, empezando por el dos de noviembre.

2 de noviembre: ‘Roadkill’ (Movistar Seriesmanía)

La vida de Peter Laurence se rompe lentamente. Su carrera política está llena de enemigos, que conspiran a sus espaldas para hacerle caer sacando a la luz historias comprometedoras de su vida privada. Mientras tu mundo se tambalea, él trata de continuar con su agenda de actividades.

4 de noviembre: ‘Amor y anarquía’ (Netflix)

Sofie tiene aparentemente una vida perfecta: una familia, sus dos hijos, una carrera de éxito... Sin embargo su vida da un vuelco cuando en su vida aparece Max, un joven técnico que parece estar interesado en ella. Pero su juego de seducción, que consiste en retarse a cumplir pequeñas pruebas, pronto alcanza unas dimensiones que pondrán en riesgo el orden de sus vidas.

5 de noviembre: ‘Paranormal’ (Netflix)

Sí, Halloween ya habrá pasado, pero para quien goza con el género de terror siempre es un buen momento para una película de miedo. Esta es la adaptación de la saga best seller escrita por Ahmed Khaled Tawfik que lleva el mismo nombre. Narra las aventuras de Refaat Ismail, un hematólogo que presencia una serie de sucesos sobrenaturales.

6 de noviembre: ‘Nasdrovia’ (Movistar + )

La vida no sonríe a Julián y Edurne: su amor se ha esfumado y, ya divorciados y sin hijos, viven temiendo un futuro frío y en soledad. Pero todo cambia cuando en su vida aparece Franky, un cocinero especializado en comida rusa. La expareja decide dejar la abogacía y unirse a Franky en la aventura de abrir un restaurante de comida rusa. El éxito del establecimiento no solo se refleja en la estrella Michelín que han conseguido, también es el lugar escogido por la mafia para reunirse. Y lidiar con mercenarios no resulta nada fácil.

9 de noviembre: ‘Moonbase 8’ (Movistar Series)

Skip, Rook y Cap son tres astronautas que viven aislados en un simulador lunar en el desierto de Winslow. Su objetivo es poder llegar al satélite y para ello deben entrenarse, pero su torpeza hace que no vaya a resultar nada fácil.

10 de noviembre: ‘Industry’ (HBO España)

Tras la crisis de 2008, tres jóvenes agentes financieros y de banca tratan de labrarse un futuro en el universo financiero londinense. Pronto descubrirán que su empresa es mucho más que finanzas: una montaña rusa de sexo, drogas y ego que pondrá patas arriba también su vida personal.

10 de noviembre: ‘Dash & Lily’ (Netflix)

Lily y Dash no se parecen en nada. Ella es pura energía, optimista, una amante de la Navidad y busca incansablemente el amor. Él prefiere la soledad, las películas deprimentes y contempla la vida desde el cinismo. ¿Su punto en común? Un cuaderno misterioso en el que se dejan notas y que les hace recorrer todos los rincones de Nueva York. Tal vez sí que tengan más cosas en común...

13 de noviembre: ‘Los favoritos de Midas’ (Netflix)

Víctor está encañonado por una terrible decisión que debe tomar. Un extraño grupo llamado los favoritos de Midas le exigen una gran cantidad de dinero que deberá pagar en un tiempo limitado. De no hacerlo, irán muriendo distintas víctimas hasta que el empresario salde su deuda.

27 de noviembre: ‘The Flight Attendant’ (HBO España)

Si echabas de menos a Kaley Cuoco desde que terminó 'The Big Bang Theory' en esta serie puedes reencontrarte con ella, donde interpreta a Cassandra, una azafata de vuelo cuya vida da un giro de 180 grados al hacer escala en Emiratos Árabes: al despertar en el hotel, descubre que yace junto a ella un cuerpo sin vida.

29 de noviembre: ’30 monedas’ (HBO España)

El padre Vergara, exorcista, boxeador y ex presidiario, llega a un pequeño pueblo huyendo de su pasado. Allí conoce a Paco, el alcalde y Elena, la veterinaria, junto a quienes se embarcará en un misterio sobre el control de la reliquia de las treinta monedas con las que el apóstol Judas vendió a Jesús, que acabará destapando una conspiración global que salpica incluso al Vaticano.

30 de noviembre: ‘Baghdad Central’ (Movistar Seriesmanía)

ELa vida del ex inspector de policía Muhsin al-Khafaji es una tragedia: su mujer y su hijo han fallecido, otra de sus hijas está enferma y, la mayor, desparecida. Cuando Muhsin descubre que esta última ha estado llevando una vida oculta decide encontrarla, pero por el camino deberá enfrentarse a cargos falsos contra él y una extraña oferta para sacar a la familia que le queda del país sana y salva.

