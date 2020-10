Amalia Sesma-Nuez: “Las Bibliotecas nos hacen libres”

El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas. María Consuelo Pardo, de la Valderrobres, Daniel Pinilla, de Morata de Jalón, y Amalia Sesma-Nuez, de Peralta de Alcofea, responden a cuatro preguntas sobre su trabajo y esta celebración.

1. ¿Qué es para usted ser bibliotecaria/o?

2. ¿Qué le da la biblioteca, cómo se siente en la suya?

3, ¿Cuál diría que es su misión?

4. ¿Cuál es la relación de tus lectores con la biblioteca?

MARÍA CONSUELO PARDO. Biblioteca de Valderrobres (Teruel).

1. Para mí ser bibliotecaria es facilitar al usuario documentos, actividades, formación, acceso a las nuevas tecnologías, búsqueda de información, todo ello, para su formación, entretenimiento, ocio, punto de encuentro… Así siento mi biblioteca.

2. La Biblioteca me proporciona satisfacción cuando el usuario dice gracias por atender y resolver sus demandas, cuando acierto con el libro que he recomendado, cuando me sugieren un libro, cuando un niño me sonríe al encontrar su cuento favorito. En definitiva, cuando entran a la biblioteca.

3. Hay muy buenos lectores en la biblioteca, e infantiles también. Me sorprenden algunos niños.

4. Los miembros del club de lectura, continuamos hablando durante todo el confinamiento. Con el libro que tocaba en marzo, hicimos los comentarios por ‘whatsapp’ y a partir de ahí, algunos miembros compartían sus poemas, una chica del club enviaba todas las semanas un mensaje de voz con la lectura de un capítulo del libro de Luis Sepúlveda, ‘Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar’. Otros miembros leían poemas o narraciones cortas.

Daniel Pinilla en la Biblioteca de Morata de Jalón. Laura Uranga.

DANIEL PINILLA. Bibliotecaria de Morata de Jalón (Zaragoza).

1. Ser bibliotecario en un pueblo de la España vacía es ser el responsable de que esa biblioteca no llegue a cerrar con el paso del tiempo, es difícil pero es la realidad.

2. A mí la Biblioteca y los libros me dan equilibrio y felicidad, soy un privilegiado.

3. La misión de un bibliotecario tiene que ser la de dinamizar todo lo que es la biblioteca y su contenido, hacer que sea un espacio vivo.

4. La relación con los lectores es muy cercana, también Morata es un pueblo de unos 1000 habitantes y eso ayuda mucho. Creo que los lectores se sienten orgullosos y felices de su biblioteca, igual que si biblioteca se siente orgulloso de sus lectores por lo bien que responden a todas las actividades.

AMALIA SESMA-NUEZ. Peralta de Alcofea (Huesca).

1. Hoy, en el día de las Bibliotecas, me gustaría reivindicar la labor de un colectivo que disfruta, siente y vive su trabajo 24 horas al día los 365 días del año. Porque ser bibliotecario es más que ordenar y prestar libros.

2. Hace tiempo que las Bibliotecas dejaron de ser esos lugares silentes, de ambiente monacal, para convertirse en centros de reunión social. Quizá los espacios que mejor pueden definir el concepto de democracia, porque sus puertas permanecen abiertas a todo el mundo, sin distinción de sexo, edad, raza o religión. Lugares que rompen la brecha social, la brecha digital, lugares de ocio y, por qué no, lugares de inesperado. Las Bibliotecas fomentan la creatividad y el pensamiento crítico que nos es arrebatado, en muchas ocasiones, por otros medios. Hacen que los niños puedan aprender a expresarse de palabra, con sus divertidas historias, con las obras de arte que desarrollan en sus dibujos.

3. La Bibliotecas nos ayudan a viajar a lugares lejanos, por mucho que haya quien se empeñe en mantenernos cerrados, nos da la oportunidad de la palabra aunque quieran taparnos la boca. En definitiva, nos hace libres.

4. Hoy, en el día de las Bibliotecas, me gustaría felicitar a todos los Bibliotecarios por la increíble labor que llevan a cabo a pesar de que suelen ser ignorados por quienes más deberían apoyarles. Hacen que los mayores, nuestros mayores, rompan esos eternos estados de soledad que la sociedad les impone al escribir lo que son las últimas páginas de los libros de sus vidas, porque ya no tiene tiempo para ellos. Hacen que quienes se ven obligados a huir de sus hogares, puedan adaptarse a quienes los acogen como vecinos, aunque sea en idiomas diferentes. Hacen que quienes buscan un trabajo puedan aprender a adentrar en la selva del mundo laboral, buscando un empleo. Mis yayas, las personas que me llenan de energía con su cariño y sus historias. Historias que merecen la pena ser escuchadas, porque son el origen de nuestros ancestros y el sentido de nuestro ser. Mis Yayas, esas personas que se sacrificaron por dar lo mejor a sus hijos y a quienes debemos honrar. Gracias a todos esos compañeros que resisten a los vaivenes de quienes no se han enterado de la labor que se desarrolla tanto en pequeños núcleos rurales como en grandes ciudades. Gracias a todos los usuarios que dais sentido a nuestra existencia.