La Feria del Libro de Zaragoza vuelve a ser suspendida

El paso al nivel de alerta 3 en Aragón, anunciado para el próximo lunes, ha supuesto la suspensión de numerosas actividades culturales previstas en los próximos días. A últimas horas de ayer se anunciaba, por ejemplo, la cancelación de la Feria del Libro de Zaragoza, cuya celebración, prevista inicialmente para los primeros días de junio, ya se había pospuesto a causa de la pandemia. Iba a ser del 30 de octubre al 8 de noviembre.

«No ha quedado otro remedio que suspender la feria –aseguraba Marina Heredia, presidenta de COPELI, la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza, que la organiza–. Queremos ver si existe la posibilidad de retomarla a finales de noviembre, pero nos tememos que va a ser muy complicado dada la situación actual. Ya nos hemos quedado también sin la Feria del Libro de Teruel, y esperemos que pueda celebrarse la Feria del Libro Aragonés de Monzón, prevista para la primera semana de diciembre».

Paralelamente, la incertidumbre es enorme en algunos de los responsables de las salas de espectáculos zaragozanas. «Cada vez nos lo ponen más difícil –subraya Pepín Banzo, de El Sótano Mágico–. Ni siquiera estoy seguro de si a partir de las 10 de la noche tengo que cerrar la barra pero puedo seguir con las actuaciones».

«Aplicaremos el decreto, pero no sé si merece ya la pena abrir. De verdad que no lo sé», añadía Esteban Villarrocha, responsable de Teatro Arbolé, recogiendo el sentir general.

Si el sector recibió como un mazazo el pasado lunes la noticia del paso al nivel de alerta 2 (y la reducción de la venta de entradas al 50% de la capacidad de las salas), ayer el desánimo germinaba al decretarse el nivel de alerta 3 y la rebaja al 25% de la capacidad. A lo largo de todo el día fueron innumerables las llamadas telefónicas y consultas a asesores legales y a compañías teatrales para ver si se podía seguir adelante.

El perjuicio es grande, pero el daño podría haber sido superior. En el Teatro de las Esquinas ya se había caído la actuación del dj oscense Andrés Campo para este fin de semana, pero se mantiene ‘La principita’ porque seguirá vigente la reducción al 50%. Pero el ‘Romancero gitano’ de Nuria Espert, previsto del 29 de octubre al 1 de noviembre, se cae del cartel y se pospone al 4-7 de marzo de 2021. «Ese fin de semana no tendremos actividad», subraya María López Insausti, gerente del teatro. Reducir el aforo al 25% ha sido la puntilla. Vamos a ver semana a semana la programación que se puede mantener en cartel. Luego nos llegará el ciclo ‘Mujeres a escena’, veremos si siguen adelante todas las actuaciones».

López Insausti, en su calidad de presidenta de ARES (Asociación de Artes Escénicas de Aragón), asegura que no acaba de entender la decisión de la DGA de reducir más el aforo. «Madrid, Valencia, Galicia... no han limitado los aforos de sus salas al 25%. No me puedo creer que en Aragón se haya decidido que sí, lo que supone dar la puntilla al sector, cuando en los teatros se han adoptado las máximas medidas de seguridad para los espectadores y no ha habido ningún caso de contagio en teatros en toda España».

En el Principal ocurre algo parecido a lo que ha pasado en el Teatro de las Esquinas. Se mantienen en cartel las actuaciones previstas este fin de semana (‘Señora de rojo sobre fondo gris’, con José Sacristán), y también las funciones de danza que va a dar LaMov de su versión contemporánea de ‘El lago de los cisnes’ para el siguiente fin de semana. Sin embargo, se cae ‘Blablacoche’, obra teatral protagonizada por Pablo Carbonell que se iba a representar del 5 al 8 de noviembre.

En Huesca, por su parte, se ha anunciado que la actuación del grupo BVocal prevista para este fin de semana se pospone hasta el 13 de marzo de 2021. Y el Gobierno de Aragón ha cancelado la presentación de un nuevo ciclo de lírica, danza y circo que iba a celebrar en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en próximas fechas.

En el Auditorio, dada su gran capacidad, solo se prevén problemas en el Ciclo de Grandes Solistas (a sus abonados hay que sumar los socios de la Filarmónica), pero el próximo concierto es el 13 de noviembre y la situación puede cambiar. «Iremos semana a semana», aseguraba ayer el director, Miguel Ángel Tapia.

Y en el Teatro de la Estación Cristina Yáñez lamentaba que «Aragón haya sido la comunidad más restrictiva con los teatros. Ha sido todo un mazazo. Por suerte, nosotros no tenemos compañías invitadas hasta el 5 de noviembre. Si la situación no ha cambiado para entonces, no descarto que haya alguna cancelación».