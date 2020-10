Annette Bening: "Todos necesitamos una pasión que nos ayude en los momentos difíciles"

Cuatro veces nominada al Oscar, Annette Bening (Kansas, 62 años) nunca ha conseguido ganar la estatuilla, pero eso no impide que sea considerada una de las intérpretes más sólidas de la industria. Bening estrena esta semana en los cines 'Regreso a Hope Gap', el drama de Grace, una mujer brillante y religiosa, ante el abrupto abandono de su marido tras 30 años de matrimonio. El director William Nicholson, guionista de 'Gladiator', cuenta la historia del matrimonio de sus padres, una forma de terapia personal para cicatrizar su propio trauma personal. Grace y Edward, a quien interpreta el actor británico Bill Nighy (Surrey, 70 años) son el retrato perfecto de una pareja hastiada de la convivencia común.

-¿Por qué decidió interpretar este filme?

-La historia en su conjunto fue lo que me atrajo. Cuando conocí a William Nicholson hubo una química instantánea entre nosotros. Me gustó el humor, porque, aunque estamos hablando de un tema muy serio, hay espacio para el humor. Entendí desde el principio que este material era muy personal para él. Los actores tenemos el privilegio de entrar en la zona íntima de las personas

-La película se inspira en la historia real del director William Nicholson. ¿Habló con él sobre cómo interpretar a su madre?

-Sí. Mantuve muchas conversaciones con William sobre lo que sucedió en realidad con su madre. Esta historia cuenta lo que ocurrió durante su separación, pero lo cierto es que nunca se divorciaron oficialmente. Ella era una mujer muy religiosa y no aceptaba el divorcio. Su marido la respetó y una semana después de enviudar, se casó con la mujer por la que abandonó su matrimonio.

-¿Qué destacaría de su personaje?

-Grace es increíblemente inteligente, ingeniosa y sociable, pero tiene una falta de conciencia de sí misma que es desconcertante. Me encanta su irracionalidad porque puedo imaginar que yo soy así. Me gusta que, de alguna manera, es una mujer imposible, llena de contradicciones. He leído en algún lugar que aquello que inicialmente te hace enamorarte de una persona, termina siendo lo que te desespera de esa persona cuando decides divorciarte. No sé si es cierto, pero creo que, definitivamente, eso ocurre en este matrimonio. Lo que me entristece es que ella no fuera capaz de ver lo que estaba sucediendo a su alrededor.

-Trabajar con Nighy ha debido ser una delicia.

-Bill y yo nos llevamos muy, muy bien. Queremos volver a trabajar juntos en una comedia porque esta película no nos permitió desarrollar una relación racional, atrapados como estábamos dentro de este matrimonio miserable.

-Usted lleva tres décadas casada con Warren Beatty. ¿Cree que en un matrimonio donde la pareja crece por separado, ambos terminan siendo antagonistas?

-Una ruptura siempre es difícil. Mi trabajo como actriz es intentar representar a los personajes tal y como están escritos en el guion sin juzgarlos.

-La poesía fue un bastón en el que se apoya Grace para superar su divorcio. ¿Leyó a los poetas que le gustaban a ella?

-Sí. Me pareció muy valiente por parte de William mostrar la vulnerabilidad de su madre y su refugio literario. Gracias a Grace he descubierto poetas que no conocía. En la vida todos necesitamos una pasión que nos ayude en los momentos difíciles y la literatura es un escape para muchos de nosotros.

-Su próximo filme es 'Muerte en el Nilo', ¿qué puede adelantarnos?

-Es una versión fiel de la novela y me gustaría poder compartir algo más, pero no me lo permiten.

-Lleva 40 años trabajando en la industria, ¿qué tipo de personajes busca en estos momentos?

-Me encuentro refrescantemente libre; al mismo tiempo que Hollywood parece haber despertado de su letargo dando a las actrices maduras la oportunidad de seguir trabajando en proyectos importantes. Es una maravillosa sincronía. Creo que nunca me había sentido tan libre como ahora, porque mis hijos han crecido y puedo ir donde quiero, además, me he encontrado que lo mismo me ofrecen un papel en una cinta de superhéroes como 'Capitana Marvel', un blockbuster de misterio como 'Muerte en el Nilo', una biografía política como 'The Report' o un drama romántico como 'Regreso a Hope Gap'.

-El hecho de que sus hijos hayan abandonado el nido, ¿le brinda más oportunidades?

-Claro. Al estar sola con mi marido y mi perro, tengo mucho más tiempo libre para dedicar a mi trabajo. Después de décadas trabajando cerca de casa por mis hijos, ahora tengo la oportunidad de viajar lejos de Los Ángeles.

-¿Cuáles son sus películas favoritas?

-Debo confesar que, aunque me gusta protagonizar películas de acción, prefiero las historias dedicadas a un público de mi edad. Hollywood dedica demasiados filmes a la juventud, y nosotros, me refiero a la audiencia madura, también vamos al cine.

-Además del aspecto íntimo de desarrollar un personaje, ¿de qué disfruta en su profesión?

-Soy actriz, y quiero que el público me recuerde cuando sale de la sala.