Análisis del LG Oled GX: una TV pensada para ser colgada y jugada

Los televisores LG de 2020 tratan de mejorar lo aparentemente inmejorable. La gama oled de 2019 tenía muy pocos fallos, su comportamiento era muy fluido –gracias al software Web OS– y la calidad de imagen era espectacular con negros profundos, un contraste absoluto, colores realistas y gran luminosidad tanto en HDR (alto rango dinámico) como en SDR (rango dinámico estándar).

A pesar de sus bondades, la tecnología Oled también tiene sus defectos, y uno de ellos es que no puede alcanzar los niveles de brillo de los paneles iluminados LED, así que podríamos decir que el Oled gana en calidad ofreciendo una imagen perfecta para disfrutar de una buena película en una habitación oscura, mientras que la tecnología LED puede resultar más impactante por su alto nivel de brillo incluso en habitaciones muy luminosas.

Con televisores pensados para poder reproducir contenido 4K, HDR, con una representación del color completa y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, el mayor quebradero de cabeza para el usuario era gastarse más de 1000 euros en un titán audiovisual, para luego tener que soportar contenido de baja calidad que desluce las capacidades de la TV. La única manera de mejorar esto era a través de un procesador más potente, capaz de mejorar la calidad de un contenido mediocre. Aunque, tampoco se pueden obrar milagros en la tecnología.

Tras lograr un panel de una calidad gráfica que roza la perfección, LG parece ahora centrada en mejorar el cerebro de sus teles y el software que estas neuronas digitales ejecutan. La gama X tiene el nuevo procesador A9 de tercera generación que mejora de forma automática el contenido de baja resolución escalándolo a 4K de una manera impresionante.

En cuanto al panel Oled este año no hemos encontrado novedades reseñables y la mejora de los procesadores gráficos frente al modelo de 2019 no es muy notable. Pero el resultado sigue siendo muy satisfactorio. Una PS4 sirviendo contenido a 1080 podría pasar fácilmente por una PS4 Pro con un juego a resolución 4K gracias al trabajo que hace el procesador. Con la TDT española tampoco puede hacer maravillas, pero cuando el contenido no tiene información suficiente para ofrecer una imagen nítida, el A9 se lo 'inventa' bastante bien, rellenando píxeles y suavizando texturas bruscas.

En el software, por otro lado, sí que encontramos alguna mejora extra menor, se han añadido nuevas funciones ‘smart’, como por ejemplo el asistente inteligente integrado que ahora atiende a las peticiones por voz del usuario sin usar el mando a distancia. Con solo decir ‘Hi LG’ permite subir el volumen, cambiar de canal o modificar el modo de imagen.

El LG OLED GX también reconoce de forma automática el contenido que reproduce para, por ejemplo, aplicar el nuevo 'Filmaker Mode' -del que hablaremos más adelante- cuando detecta que vamos a empezar a ver una película.

Es una pena que LG reserve estas mejoras a sus nuevos televisores, aunque parece obvio que al ser innovaciones de software podría aplicarlas también a sus televisores de años pasados sin muchos problemas.

Colgado del Oled

Las dos principales diferencias del LG OLED GX (también conocido como LG Gallery) frente al resto de la gama 'X' de 2020 son su diseño y su sonido.

Este es un televisor pensado para estar colgado en la pared, por lo que no es tan delgado como el CX en su parte más fina, sino que mantiene un grosor uniforme de 23 milímetros e incluye un soporte que hace que el espacio entre el televisor y el muro se reduzca a cero. Además, todos los cables se ordenan en su parte trasera por unos conductos que van a parar a una única salida que se puede disimular fácilmente con un embellecedor. Sin embargo, en este aspecto sigue siendo mejor y más práctica la opción de la gama alta de Samsung y su One Connect, que lleva todas las conexiones e incluso la alimentación, a través de un único cable hasta un modulo de conexión externo.

El LG GX cuenta con un modo galería que hace que el televisor parezca un cuadro colgado de la pared, pero lel Oled le obliga a cambiar el contenido cada poco tiempo para evitar que el panel se marque.. Heraldo.es

En cuanto al sonido, el GX cuenta con 60 vatios de potencia sonora frente a los 40 del CX: fuerza más que de sobra para llenar una habitación grande con sonido cristalino con graves profundos, aunque no capaces de sustituir el trabajo de un 'subwoofer' o una buena barra de sonido.

Ideal para jugones

Además, el GX es un televisor pensado para ser jugado. A la perfección gráfica de la tecnología Oled hay que sumar 4 puertos HDMI 2.1 -preparados para la nueva generación de consolas-, la velocidad de respuesta de 1 milisegundo y la compatibilidad con Nvidia G-Sync, lo que le permite una sincronización perfecta con ordenadores con tarjetas gráficas compatibles con esta tecnología.

La mala noticia es que este año LGha reducido el ancho de banda de sus puertos HDMI 2.1 para "dar un respiro al procesador" y que se pueda dedicar a otras labores que mejoren la experiencia de juego, como una menor latencia. En principio, esta rebaja no debería afectar de manera perceptible a la calidad de imagen durante las partidas que transcurren sin tirones ni desgarros de imagen, en lo que hemos podido probar.

Para amantes del séptimo arte

En cuanto a series y películas, la gama X incluye el ya mencionado ‘Filmaker Mode’ que hará las delicias de los puristas que deseen ver el contenido tal y como el creador lo quiso, pero que en nuestras pruebas no se diferencia mucho del tradicional modo Technicolor (que ahora ha desaparecido) con un poco menos de luminosidad.

Poco hay que decir sobre el sistema operativo. LG no ha querido arriesgar y mantiene Web OS fiel a sus principios. Se trata de un software ágil y trasparente que opera sin a penas cuelgues y que se controla de una manera muy cómoda con el ya tradicional Magic Control, que gracias a sensores de movimiento se puede agitar en el aire como una barita mágica para seleccionar con el puntero la opción deseada.

El LG GX no es un televisor perfecto. Los amantes de los paneles luminosos no quedarán contentos con un televisor Oled, ya que los televisores LED son mucho mejores ofreciendo niveles de brillo altos. La tecnología orgánica también es más sensible a las imágenes estáticas pudiendo presentar problemas de 'quemaduras' a muy largo plazo.

En todo lo demás, el Oled de LG ofrece un mejor resultado que su competencia, con mejor calidad de imagen, más profundidad, negros puros y contraste perfecto. El LG OLED GX de 2020 es probablemente uno de los mejores y más completos televisores jamás creados, pero eso tiene un precio: 1.800 euros por el de 55 pulgadas, 1.900 por el de 65 y más de 4.700 por el de 77 (según ofertas).

Especificaciones técnicas

El LG GX tiene todas las bondades del CX aunque es un poco más caro. Heraldo.es

PANTALLA

4K OLED, Pixel Dimming, AI ThinQ

Pulgadas65

cm164

Resolución4K

Resolución Píxeles3840 x 2160

PanelOLED

HZ PMITBD

SMARTTV

SmartTVSi

Sistema de AISmartTV webOS 5.0

ProcesadorProcesador 4K α9 Gen3 con AI

Asistente de Google IntegradoSi

Asistente ALEXA IntegradoSi

Funciona con Apple Home KitSi

Magic RemoteMagic Remote Incluido

Apple Screen Share (Airplay2)Air Play 2

Navegador Web

Navegador Libre

WiFiWiFi (802.11ac)

Miracast

Bluetooth V5.0

IMAGEN

ColorBillion Rich Colors

Deep LearningDeep Learning

UltraluminanciaUltra Luminance Pro

Formatos HDRHDR Dolby Vision IQ, HDR 10 Pro, HLG Pro, HDR Effect

Mapeado de colorPrecisión de Color 33 x 33 x 334x

Eliminación de Ruido y BandingReducción de Ruido 4X

Modo FILMAKERModo Director (FILMMAKER)

Modo Autogénero

Modo Imagen Autogénero

Modo HFR4K/2K HFR 100fps (HDMI/RF/USB)

EscaladorEscalado por IA

SONIDO

Potencia/Woofer60W (WF:20W, 10W Por Canal)

Canales4.2ch

Sonido EspecialDOLBY ATMOS, OLED Surround

Sonido IA

Compatibilidad WiSA

GAMING

nVidia G-SyncnVIDIA G-Sync Compatible (2K/4K)

AMD Freesync

VRRVRRALLMALLM

HDR GiGHDR GiG

CONECTIVIDAD

AntenaDVB-T2/C/S2HDMI4

HDMI 2.1

USB3 x USB 2.0

Entrada ÓpticaEntrada de Fibra Óptica

AuricularesSalida de Auriculares/Línea

USB GrabadorGrabación Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB)

DISEÑO

Color FrontalNegro Light

Color TraseraAcero Oscuro

VESA300 x 300

Dimensiones sin peana1446 x 830 x 19,9 mm. 29Kg

Dimensiones con peana1446 x 888 x 284 mm. 1172Kg

OTROS

EficienciaA

TecnologíaOLED

Consumo143W