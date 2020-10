Antonio Resines se casa por segunda vez

Antonio Resines (66 años) y Ana Pérez-Lorente (55) llevan treinta años juntos pero hasta hace unos días no se dieron el 'sí, quiero'. La ceremonia civil tuvo que ser aplazada por culpa de la pandemia pero, finalmente el pasado 10 de octubre la pareja pudo sellar su amor, tal y como refleja la revista 'Diez Minutos'.

La pareja lo celebró en la marisquería Rafa cercana a su casa, en el madrileño parque del Retiro. Solo un reducido grupo de amigos y familiares cercanos, entre los que se encontraba Ricardo, el hijo que Resines tuvo con su exmujer, Marisol de Mateo Menéndez, con la que se casó en 1981.

«Ha estado todo muy bien, estamos muy contentos. No se puede considerar ceremonia, ha sido firmar y poco más», confesó el actor a la salida del restaurante portando alguno de los regalos.

Se conocieron en un semáforo

El actor y la productora comenzaron su relación en 1992. Antonio ya se había divorciado de Marisol y se encontró con Ana en un semáforo cerca del Teatro Barceló, en Madrid. En una de las entrevistas con Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' la productora recordó entre risas aquel flechazo: "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: 'Nos siguen'. Así que le dije: 'Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen'. Y efectivamente nos seguían. Fue una casualidad. Sin saber quién era me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no volví a verle hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije '¿sabes quién soy?' y me dijo: 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana'. Y ese sábado me llamó, y quedamos y hasta ahora".

Ambos han demostrado que hacen buen equipo aunque duerman separados incluso cuando se alojan en un hotel. No ha sido un camino fácil porque han tenido que superar los achaques de salud del actor -un cáncer de colón en 2015 y una angina de pecho- y dos crisis conyugales que acabaron con una ruptura.

Tras reconciliarse dos veces han decidido casarse como culmen de su amor. También hacen buen tándem en lo profesional. Ambos han puesto en marcha proyectos como 'Historias de nuestro cine' o 'Pa' habernos matao: Memorias de un calvo', la autobiografía de Antonio Resines.

El propio actor confesó en la entrevista con Bertín Osborne que el camino no ha sido fácil y que por eso ahora han decidido "estar juntos hasta la muerte".