La Muestra de Cine realizado por Mujeres regresa al Centro de Historias de Zaragoza

La Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres regresa con su 23ª edición, al Centro de Historias de Zaragoza, con un formato semipresencial y la proyección de un total de 18 películas. El evento dará comienzo este viernes, 16 de octubre.

Con motivo de la pandemia de covid-19, la organización ha adoptado esta cita anual de la capital aragonesa, donde algunas proyecciones se realizarán vía streaming a través de la página web 'https://www.muestracinemujereszgz.org/'. En la inauguración del día 16, a las 19.00, se proyectarán el cortometraje de ficción 'Suc de Síndria', de Irene Moray, galardonado con el premio Goya 2020, y el largometraje 'Lina de Lima', de María Paz González.

Realizadoras aragonesas

El sábado, 17 de octubre, se exhibirán las cuatro obras de las realizadoras aragonesas seleccionadas para la muestra, y con las que se podrá compartir un breve coloquio. La clausura de la Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres será el sábado, 24 de octubre, y se proyectarán dos obras: El corto de ficción 'Benidorm 2017', de Claudia Costafreda, y protagonizado por la actriz Yolanda Ramos, y el documental 'We are the Radical Monarchs', de Linda Goldstein Knowlton, inédito en España.

El resto de pases presenciales en el Centro de Historias serán el miércoles día 21 y el viernes, 23 de octubre. Todos ellos tendrán el acceso gratuito hasta completar aforo, inscribiéndose antes en la página web. Los demás días, las obras podrán visualizarse de forma online.

Esta muestra, organizada por la Asociación Cultural Odeonia nació en 1998 en el seno del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza, como un espacio de visibilización de la cultura cinematográfica de eventos.