La Escuela de Teatro de Zaragoza inicia el curso adaptada a los protocolos covid

La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza inauguró el pasado curso escolar 2019-2020 con una clase abierta de comedia del arte como culminación del taller que los maestros Alberto Castrillo y Ángelo Crotti impartieron a los alumnos de segundo curso. Este año, marcado por la pandemia de la covid-19, el nuevo curso 2020-2021 comenzó el pasado lunes, 5 de octubre, algo más tarde de lo habitual.

Este retraso del nuevo periodo lectivo ha generado cierto malestar en parte del alumnado de la escuela, según se desprende en un comunicado difundido recientemente a través de las redes sociales. En el texto los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (EMTZ) expresan que la vuelta a las aulas «no ha empezado en septiembre, tampoco lo hará en octubre, ya si acaso en noviembre. Las explicaciones brillan por su ausencia, la covid se convierte en la excusa perfecta por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para no dar respuestas. Eso sí, no hubo excusas para cobrarnos hace ya 20 días la matrícula completa del curso, un curso que por no saber no sabemos ni cuándo empieza».

En el escrito cuestionan la gestión del regreso a la actividad educativa en la escuela: «¿Tan difícil es gestionar la vuelta a las aulas de la EMTZ? ¿No ha habido suficiente tiempo para programarlo y tener un plan?». El comunicado concluye con una última línea: «Firmado los alumnos y alumnas de 2º y 3º de la EMTZ»

«Ningún problema»

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se explica acerca de este posible malestar que «no existe ningún problema. El pasado 5 de octubre comenzaron las clases ‘online’ con todas las asignaturas salvo una, que está pendiente de la sustitución de un profesor, pero todas las demás se están desarrollando con normalidad desde el primer día lectivo, y dentro de unas semanas se prevé empezar con las clases presenciales. En ese momento también se informará de ello a los alumnos de los distintos cursos».

Las mismas fuentes municipales aclaran que el Gobierno de Aragón «es la administración competente en materia de enseñanzas artísticas, tanto regladas como no regladas, y el primer día autorizado para empezar las clases que dispuso la orden autonómica fue el 5 de octubre. Y es entonces cuando las clases dieron comienzo. Esa fecha marcó también el inicio del curso en los restantes centros de enseñanzas artísticas, conservatorios y escuelas de música y danza».

Aunque hasta ahora empezaban un poco antes –a finales de septiembre–, este es un año especial y la escuela se ha adaptado a las medidas higiénicas y sanitarias para cumplir con todos los protocolos y garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el equipo técnico.

La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza es un servicio docente creado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la formación integral, práctica y teórica, de actores y actrices profesionales que viene desarrollando sus enseñanzas de teatro desde hace 38 años. En el centro se realizan estudios teatrales durante tres cursos, en los que se imparten materias correspondientes a los departamentos de Interpretación, Voz, Cuerpo e Historia y Teoría del teatro.