El nuevo mural de la Puerta del Duque de la Victoria estará terminado a final de mes

Un equipo de artistas y restauradores, coordinados por el pintor Pepe Cerdá, trabaja desde hace días en la recreación del mural de la Puerta del Duque de la Victoria, en la plaza de San Miguel de Zaragoza, y la previsión que se tiene en el Ayuntamiento es que los andamios se retiren en el plazo de dos semanas. Como se recordará, en agosto pasado se eliminó el mural para sanear las grietas que surcaban el muro, en realidad un medianil con un edificio desaparecido, cuya superficie se incorporó en su día a la plaza. El Servicio de Inspección Urbanística ordenó que se llevara a cabo la reparación de las grietas y, tras percatarse de los daños sufridos por el mural, se firmó un contrato para restituirlo con la empresa que estaba realizando las obras.

El encargo le fue realizado al pintor Pepe Cerdá, más habituado a la pintura de caballete (actualmente está exponiendo en Montpellier), pero que se ha tomado el trabajo con todo el entusiasmo del mundo, volviendo la vista atrás en su trayectoria y reivindicando el oficio de pintor.

"Los zaragozanos más jóvenes -aseguraba este viernes- seguramente desconocen que antes de que existieran las impresoras y los 'plotter' había artistas que eran capaces de reproducir cualquier cosa en cualquier tipo de superficie. En Zaragoza había 10 o 12 talleres capaces de hacerlo, y yo trabajé y aprendí en uno de ellos, el de mi padre. Por eso este trabajo es, también, la reivindicación de un oficio".

Pepe Cerdá Escar (Buñales, Huesca, 1961) es hijo de José Cerdá Udina (1924-2020) dibujante y muralista en cuyo taller zaragozano se hicieron obras tan dispares como el primer tragachicos de Zaragoza o las campañas publicitarias de 'Don Julio' para los grandes almacenes Gay. En ese taller inició su andadura artística Pepe Cerdá, hasta convertirse en uno de los más destacados artistas españoles contemporáneos.

El equipo que ha formado ahora para recrear el mural desaparecido ha colaborado con él desde hace años y está integrado por Arantza Horno, pintora; Ana Nicolás, pintora y escultora responsable, entre otros trabajos conocidos, de los dos últimos cabezudos de la comparsa zaragozana; y Mercedes Lafuente, restauradora.

Previamente a iniciar su trabajo, se preparó el muro. "La pintura al fresco tiene una inconveniente grande y es que el aglutinante es la propia cal del muro, y en un clima frío y húmedo no perdura, no aguanta las heladas. Esto era así hasta que el alemán Adolf Keim inventó la pintura al silicato, que usa como aglutinante silicato potásico. Y con este sistema sí perdura lo que se pinte". El constructor se ha encargado de preparar el muro antes de que el equipo de especialistas iniciara su trabajo. La pintura al sllicato no solo protegerá el nuevo mural de las inclemencias del tiempo, también de hongos y mohos.

El mural de la Puerta del Duque de la Victoria tiene una superficie de 20 x15 metros y está situado en la parte trasera del número 4 de la calle de Reconquista. Fue realizado por el arquitecto técnico José Lanao, que contó con la colaboración del rehabilitador Federico Urzaiz y el pintor Alfonso Forcellino.

El equipo coordinado por Pepe Cerdá lo ha recreado fielmente, basándose tanto en fotografías antiguas como en los dibujos proyectados en su día por José Lanao. Su trabajo se trasparenta ya entre las redes de protección y los andamios, y se prevé que esté concluido dentro de un par de semanas.

"El objetivo era conseguir recuperar un espacio emblemático de la ciudad -aseguraba este viernes Víctor Serrano, concejal de Urbanismo y Equipamientos-. Creo que es un ejemplo de cómo se debe trabajar desde el Ayuntamiento de Zaragoza por todos los ciudadanos. El mural es magnífico".